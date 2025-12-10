Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino

Un funcionario de San Juan acaba de renunciar a su cargo estratégico: se trata de Eduardo Varela Oro, quien se desempeñaba como Secretario de Cultura Provincial. No se dieron a conocer los motivos de su renuncia, si es una cuestión personal o es parte de una renovación a dos años de gestión, ya que asumió el 10 de diciembre de 2023. El cargo de Secretario de Cultura es parte del Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo, liderado por Guido Romero.

Fuentes calificadas señalaron a TIEMPO DE SAN JUAN que, hasta el momento, no se ha definido quién será el reemplazo del funcionario saliente. También destacaron que es el único cambio en la cartera de Turismo.

image Eduardo Varela Oro.

Varela Oro cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito artístico y de la comunicación, siendo reconocido como músico, creador de contenido y gestor creativo. A lo largo de su carrera, también se desempeñó como productor, compositor, realizador visual, publicista, guionista y asesor de prensa. En sus trabajos vinculados a la música, fue el creador de reconocidos jingles publicitarios que han tenido difusión en los medios locales.

En el marco de los grandes eventos provinciales, Eduardo Varela formó parte del grupo creativo de la Fiesta Nacional del Sol (FNS) en varias ediciones, destacándose en la composición de la música oficial. Adicionalmente, trabajó como miembro en la parte artística durante el Mundial de Hockey 2011. También estuvo a cargo de la puesta integral de todas las ediciones de la Fiesta de Albardón. En los últimos años, el también publicista lideró una productora especializada en realización audiovisual y comunicación, desarrollando trabajos para los sectores público y privado.