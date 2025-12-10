miércoles 10 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Recambio

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino

Un reconocido músico, gestor creativo y publicista, elegido por el Ejecutivo para liderar el área cultural provincial desde diciembre de 2023, presentó su dimisión. Aún no se define su reemplazo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
centro civico.jpg
Eduardo Varela Oro.

Eduardo Varela Oro.

Un funcionario de San Juan acaba de renunciar a su cargo estratégico: se trata de Eduardo Varela Oro, quien se desempeñaba como Secretario de Cultura Provincial. No se dieron a conocer los motivos de su renuncia, si es una cuestión personal o es parte de una renovación a dos años de gestión, ya que asumió el 10 de diciembre de 2023. El cargo de Secretario de Cultura es parte del Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo, liderado por Guido Romero.

Lee además
Carlos Munisaga junto a su secretaria de Hacienda y Finanzas municipal, Evelyn Madueño, en un acto de Rawson.
Gabinete

Revuelo en Rawson: el detrás de escena de la renuncia de la funcionaria clave de Munisaga
renuncias consecutivas y entrega de diplomas: como fue el procedimiento legal para que asuma carlos jaime como diputado nacional
Decisión

Renuncias consecutivas y entrega de diplomas: cómo fue el procedimiento legal para que asuma Carlos Jaime como diputado nacional

Fuentes calificadas señalaron a TIEMPO DE SAN JUAN que, hasta el momento, no se ha definido quién será el reemplazo del funcionario saliente. También destacaron que es el único cambio en la cartera de Turismo.

image
Eduardo Varela Oro.

Eduardo Varela Oro.

Varela Oro cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito artístico y de la comunicación, siendo reconocido como músico, creador de contenido y gestor creativo. A lo largo de su carrera, también se desempeñó como productor, compositor, realizador visual, publicista, guionista y asesor de prensa. En sus trabajos vinculados a la música, fue el creador de reconocidos jingles publicitarios que han tenido difusión en los medios locales.

En el marco de los grandes eventos provinciales, Eduardo Varela formó parte del grupo creativo de la Fiesta Nacional del Sol (FNS) en varias ediciones, destacándose en la composición de la música oficial. Adicionalmente, trabajó como miembro en la parte artística durante el Mundial de Hockey 2011. También estuvo a cargo de la puesta integral de todas las ediciones de la Fiesta de Albardón. En los últimos años, el también publicista lideró una productora especializada en realización audiovisual y comunicación, desarrollando trabajos para los sectores público y privado.

Temas
Seguí leyendo

Efecto dominó: también subió el precio del GNC en San Juan

Conocé el nuevo aeropuerto internacional de San Juan: 5.396 m2 mejorados, minishopping y tecno a full

Orrego, en su segundo cumpleaños como gobernador, con el horizonte en la minería y la energía solar

Llega a San Juan la "Noche de las mamografías", una jornada para cuidarse y prevenir

La sorpresa, la incógnita y la maravilla del camino de San Juan a La Serena

Qué dijo el ministro de Minería Perea sobre la Ley de Proveedores Mineros que prepara San Juan

Alerta amarilla por tormentas para cinco departamentos de San Juan: cuándo llegarían

El Fiscal de Estado de San Juan confirmó que será querellante si se corroboran delitos en el caso Acueducto Gran Tulum

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el fiscal de estado de san juan confirmo que sera querellante si se corroboran delitos en el caso acueducto gran tulum
Grave denuncia

El Fiscal de Estado de San Juan confirmó que será querellante si se corroboran delitos en el caso Acueducto Gran Tulum

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La chica fue atacada en proximidades del loteo API 2, Chimbas, y fue auxiliada en las calles Maradona y Ramón Godoy.
Ladrón y abusador

Una chica fue engañada y violada por un motociclista que la dejó hasta descalza en Chimbas

Imagen ilustrativa
Fraude millonario

La gran estafa que le costó $87.000.000 a un vecino de Desamparados

Imagen ilustrativa
Estafa informática

Hackearon la cuenta de un conocido centro médico sanjuanino y se llevaron $18.000.000 en minutos

La estremecedora carta que le dejó a su mujer el hombre que mató a su pequeño hijo y se suicidó
Horror

La estremecedora carta que le dejó a su mujer el hombre que mató a su pequeño hijo y se suicidó

Jorge Emanuel Aguilar Zeballos, el abogado fit sanjuanino.
Lo último

Revés judicial para el "abogado fit" sanjuanino: buscó recusar a un juez y un tribunal superior denegó su pedido

Te Puede Interesar

Vuelta a San Juan.
Cuenta regresiva

Vuelta a San Juan 2026: 9 días de competencia, etapas más largas y exigentes, y aspiran llegar a los 180 ciclistas inscriptos

Por Carla Acosta
Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

El costo del metro cuadrado en San Juan tuvo en 2025 su menor suba en cinco años y construir una casa tipo ya supera los $107 millones, según el CIRCOT.
En San Juan

El 2025 cerró con un dato inesperado: el metro cuadrado aumentó poco y marcó el menor salto en cinco años

Radicaron una denuncia por presunta mala praxis tras la muerte de un sanjuanino de 64 años
UFI Delitos Especiales

Radicaron una denuncia por presunta mala praxis tras la muerte de un sanjuanino de 64 años

Conocé el nuevo aeropuerto internacional de San Juan: 5.396 m2 mejorados, minishopping y tecno a full
Día histórico

Conocé el nuevo aeropuerto internacional de San Juan: 5.396 m2 mejorados, minishopping y tecno a full