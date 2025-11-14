Revuelo en Rawson: el detrás de escena de la renuncia de la funcionaria clave de Munisaga

El intendente Carlos Munisaga tiene en sus manos la renuncia de la funcionaria a cargo de una de sus áreas más sensibles: la Secretaría de Hacienda. Evelyn Madueño , la contadora pública que viene estando al frente de las cuentas comunales desde el inicio de la gestión del peronista, dejará de cumplir sus funciones a partir de diciembre.

La foto que habla En medio de la polvareda interna del PJ, salen a reforzar la línea Rawson-Chimbas

Fuentes municipales confirmaron la salida de la funcionaria y que su partida está prevista para el 1 de diciembre o el 10 de diciembre. Esta noticia llega en un momento de gran actividad para su área, ya que Madueño tiene entre sus responsabilidades el desarrollo del presupuesto municipal, el cual debe ser presentado en el corto plazo.

El puesto de Madueño es considerado clave, especialmente por tratarse de Rawson, el municipio más poblado de la provincia. Como secretaria de Hacienda, la profesional tenía bajo su órbita todos los manejos contables de la comuna. De hecho, el cargo supervisa siete áreas sensibles, incluyendo las direcciones de Compras, Administración de Personal, Recursos Humanos, Tesorería, Contaduría, Administración y Finanzas, y la Dirección de Cementerio y Servicios Fúnebres. Además, mantenía una relación directa con el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas provincial.

Madueño es una figura con experiencia dentro del peronismo. Antes de llegar a Rawson con la gestión de Munisaga, trabajó durante ocho años, desde 2015 hasta 2023, como secretaria de Hacienda en la Municipalidad de San Martín, bajo el mandato del exintendente Cristian Andino, recientemente electo diputado nacional. Su incorporación a Rawson fue parte de una estrategia de Munisaga de concentrar a funcionarios que se habían desempeñado en otros distritos y en el ejecutivo provincial.

Munisaga y Andino mantienen una relación política dentro del peronismo; incluso, durante la campaña electoral, Munisaga apoyó la candidatura de Andino a diputado nacional, en un armado impulsado por el senador y ex gobernador Sergio Uñac.

image

Versiones sobre la renuncia

Respecto a los motivos de la dimisión, circulan dos versiones principales. Una alta fuente municipal aseguró que la salida se debe a una cuestión personal, señalando que la presión que implica ser secretaria de Hacienda es "un montón" y que la función de controlar el gasto de todas las áreas es "un dolor de cabeza". Esta versión sugiere que Madueño decidió dar un paso al costado para buscar más tranquilidad en pos de un proyecto personal. Las mismas fuentes municipales indicaron que no ha pasado "nada raro ni nada extraño".

No obstante, en Rawson también circuló la versión de que la decisión de apartarla pudo haber sido del intendente Munisaga. En ese contexto, se mencionaba la posibilidad de que la salida de la contadora no fuera la única, una movida que podría interpretarse como necesaria para oxigenar la función comunal.

Es que esta renuncia ocurre a mitad del mandato de Munisaga, abriendo interrogantes sobre otros posibles cambios en el gabinete, aunque las fuentes internas aseguran que "no hay rumores de cambios" generalizados por ahora.

A mediados de este año, Munisaga ya había implementado un ajuste, pidiendo la renuncia a 76 funcionarios y reduciendo la planta a 38 cargos para "eficientizar el gasto" en un contexto de caída de coparticipación. En esa reestructuración, el puesto de Madueño en Hacienda había quedado obviamente en pie.

¿Y el reemplazo?

Fuentes municipales confirmaron que la funcionaria saliente está dejando "todo hecho, todo ordenado" en su área, incluyendo el trabajo relacionado con el presupuesto 2026, lo que sugiere una transición planificada.

Munisaga, según trascendió, buscaba que no se sepa sobre la renuncia de Madueño hasta que tuviera resuelto quién será su reemplazante. Y todavía no lo hay, dijeron desde la comuna. La intención de la gestión es buscar el sucesor dentro del mismo equipo de Hacienda para evitar incorporar un nuevo funcionario externo, aseguraron.

Dentro de la estructura municipal existen perfiles con experiencia, como Rubén Rueda, actual director de Administración de Personal de Rawson, quien anteriormente se desempeñó como secretario de Hacienda en la Municipalidad de Jáchal, durante la gestión de Miguel Vega. Pero no hay definiciones todavía.