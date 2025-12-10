miércoles 10 de diciembre 2025

En San Juan esperan ser llamados tras el OK de Mendoza a un proyecto de cobre: "Tenemos experiencia minera para desarrollar y trabajar"

Tras la aprobación legislativa del proyecto PSJ en Uspallata, la máxima autoridad de los proveedores sanjuaninos observa con expectativa el posible impacto de inversiones, empleo y contratos de servicios. ¿El objetivo? Buscan aportar la experiencia local en la provincia vecina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La reciente aprobación del proyecto PSJ Cobre Mendocino en la Legislatura de Mendoza generó expectativas concretas en el sector minero de San Juan, donde empresarios y proveedores de servicios aguardan posibles convocatorias para participar en las futuras etapas de desarrollo. Desde la Cámara de Servicios Mineros (CASEMI), su presidente Juan Pablo Delgado aseguró que el avance de este emprendimiento abre una oportunidad real para que la experiencia acumulada por las firmas sanjuaninas pueda ser aprovechada en un nuevo polo de actividad en la región.

Foto: Diario Los Andes.
Histórico

Cruje la licencia social minera en Mendoza: aprobaron el proyecto de cobre en medio de fuertes protestas
san juan triplico la cantidad de altas terapeuticas por consumos problematicos durante 2025
Cierre de año

San Juan triplicó la cantidad de altas terapéuticas por consumos problemáticos durante 2025

Delgado explicó que el impacto de un proyecto de esta magnitud no se limita a la provincia en la que se instala, sino que se extiende al resto del país a través de la cadena de valor. “Cualquier proyecto que se desarrolla en Argentina impacta en la actividad económica y en la industria minera en general. San Juan no es exenta de eso. Hoy no se discute si minería sí o minería no, sino cómo se hace minería”, afirmó. En ese sentido, remarcó que el histórico proyecto San Jorge -hoy bajo la denominación PSJ Cobre Mendocino- representa una oportunidad largamente esperada.

En el sector empresario sanjuanino, la expectativa está centrada en que futuras licitaciones, contratos de obras y provisión de servicios puedan incluir a empresas con base en San Juan. Según explicó Delgado, la provincia cuenta con un entramado desarrollado de proveedores, mano de obra especializada, logística, metalmecánica y servicios técnicos que se formaron al calor de grandes proyectos metalíferos en las últimas décadas. “Así como hoy existen empresarios de Mendoza que trabajan en San Juan, es lógico que las empresas sanjuaninas también puedan trabajar en Mendoza. Tenemos una mayor experiencia minera y eso nos permite desarrollar y aportar valor”, sostuvo.

La señal política que modificó el escenario regional se produjo este martes, cuando la Cámara de Senadores de Mendoza aprobó de manera definitiva la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto instalado en Uspallata. La iniciativa, impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo, obtuvo 29 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención, en el marco de una sesión extensa y tensa, marcada por movilizaciones sociales, vallados y un fuerte operativo de seguridad.

La votación representó un hecho inédito en la historia reciente de Mendoza. Por primera vez en casi 20 años, un proyecto de minería metalífera logró superar el cerco político impuesto por la Ley 7.722, que exige aval legislativo para este tipo de emprendimientos. El antecedente más cercano era el rechazo del proyecto San Jorge en 2011, un episodio que dejó una huella profunda en el debate público mendocino.

El tratamiento legislativo también dejó expuesta una fuerte fractura interna en el peronismo mendocino. Aunque inicialmente el bloque había anticipado su rechazo, cinco senadores decidieron acompañar la aprobación tras la incorporación de documentación técnica adicional al expediente, en particular informes del Departamento General de Irrigación. En contraposición, otros legisladores mantuvieron su postura en contra, al igual que representantes de fuerzas minoritarias.

En paralelo, el Senado mendocino también aprobó la Declaración de Impacto Ambiental para el bloque Malargüe Distrito Minero Occidental II, que incluye 27 proyectos de exploración, reforzando el giro pro-minero de la actual administración provincial y consolidando un paquete de iniciativas orientadas a reactivar la actividad extractiva.

Mientras en Mendoza se desarrollaban protestas frente a la Legislatura, con caravanas provenientes de Usspalata (sic) y del Valle de Uco, y una marcha denominada “Gesta Libertadora por el Agua” que unió más de 100 kilómetros de recorrido, en San Juan el foco estuvo puesto en el potencial impacto económico. Desde CASEMI sostienen que la aprobación de este tipo de proyectos puede generar una demanda significativa de servicios complementarios, transporte, maquinaria, obras civiles, alojamiento y provisión de insumos.

Delgado remarcó que el país necesita inversiones productivas y que cada proyecto que logra avanzar tiene efectos multiplicadores sobre el empleo y la economía regional. “Necesitamos inversiones. Que se desarrolle este tipo de proyectos significa que llegan capitales a la Argentina y eso ayuda a que la rueda empiece a traccionar”, señaló.

Ratifican la perpetua para el oficial de policía que acribilló a un camionero riojano en Valle Fértil

El sanjuanino acusado de estafas en Mendoza quedó imputado y preso tras 24 denuncias en su contra

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

Revuelo de aspirantes para ingresar a una carrera de la UNSJ: denuncian irregularidades en exámenes y el directorio respondió

Comprar un 0km en Chile cuesta hasta un tercio menos que en San Juan, pero hay trabas

Ya podés escuchar el capítulo XXX de Historias del Crimen en Spotify: fútbol, tragos y una noche imborrable en Villa El Tango