Cruje la licencia social minera en Mendoza: aprobaron el proyecto de cobre en medio de fuertes protestas

Los manifestantes en Mendoza no pueden llegar hasta la Legislatura, solo hasta donde están las vallas custodiadas por un fuerte operativo policial.

La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó este martes por la tarde, de manera definitiva, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino , instalado en Uspallata , en un hecho que vuelve a marcar un punto de quiebre en la historia política, ambiental y productiva de la provincia. La iniciativa, impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo, obtuvo 29 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención, en una sesión atravesada por un clima de alta tensión institucional y una fuerte movilización social en las inmediaciones de la Legislatura.

La votación no solo significó la aprobación de un emprendimiento puntual, sino que representó la primera vez en casi veinte años que un proyecto de minería metalífera logra superar la barrera política impuesta por la Ley 7.722, cuyo artículo 3 exige que toda DIA sea ratificada por ley. El antecedente más cercano es el rechazo unánime, en 2011, del proyecto San Jorge en la Cámara de Diputados, en un contexto político y social completamente distinto al actual, pero que dejó una marca profunda en la memoria colectiva mendocina.

El tratamiento legislativo se dio en una jornada considerada histórica. La sesión comenzó a las 10 de la mañana y se extendió durante varias horas. En simultáneo, el Senado también sancionó la Declaración de Impacto Ambiental para el bloque Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II), un paquete que incluye 27 propuestas de exploración en el sur de la provincia, y que consiguió 31 votos afirmativos y 3 negativos. Ambas decisiones quedaron enmarcadas dentro de un paquete más amplio de reformas pro-mineras que impulsa el Ejecutivo provincial.

Uno de los ejes políticos más relevantes del día fue la fractura interna del peronismo. Hasta pocas horas antes del debate, el PJ había comunicado públicamente que votaría en bloque en contra del proyecto, como había ocurrido en la Cámara de Diputados. Sin embargo, en el recinto se evidenció un giro inesperado: cinco senadores peronistas decidieron acompañar la ratificación de la DIA. Los votos afirmativos provinieron de Mauricio Sat, Pedro Serra, Adriana Cano, Alejandra Barro y Mercedes Derrache, quienes argumentaron que su decisión se basó en la incorporación de documentación técnica adicional al expediente, principalmente un informe firmado por el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli.

Desde ese sector del PJ señalaron que, al revisar los informes técnicos del Departamento General de Irrigación, consideraron que las dudas iniciales habían sido parcialmente respondidas. “Pedimos documentación respaldatoria sobre las dudas que teníamos, pensábamos que no lo iban a hacer. Se incluyó informe firmado por Marinelli”, indicaron desde el espacio. En contraste, los senadores peronistas Gerardo Vaquer y Sandra Gómez ratificaron su rechazo, al igual que los legisladores kirchneristas Félix González y Helio Perviú.

También se opusieron al proyecto Dugar Chappel, del Partido Verde, y Flavia Manoni, del espacio Hacemos. La única abstención fue la del senador Duilio Pezzutti. En paralelo, acompañaron la iniciativa Armando Magistretti, del Partido Demócrata, y los legisladores de La Unión Mendocina Ariel Pringles y Marcos Quattrini, lo que permitió ampliar el margen de votos positivos por encima de lo previsto inicialmente.

Otro dato político relevante fue la ausencia de la vicegobernadora Hebe Casado en la sesión. Debido a que Cornejo se encontraba en Buenos Aires, Casado asumió transitoriamente el Poder Ejecutivo, y la conducción del Senado quedó en manos del presidente provisional, Martín Kerchner. Si bien el oficialismo perdió un voto por esta situación, la mayoría final no se vio afectada.

Un operativo de seguridad inédito

image

Las inmediaciones de la Legislatura amanecieron valladas y con un fuerte operativo policial. El Ministerio de Seguridad dispuso un perímetro de control en torno a la Casa de las Leyes ante las protestas convocadas por organizaciones socioambientales, sindicatos, agrupaciones políticas y vecinos de distintas regiones de la provincia.

La Municipalidad de Mendoza definió que las concentraciones se realicen principalmente en Plaza Independencia, para evitar cortes en calle Patricias Mendocinas y minimizar incidentes frente al edificio legislativo. MDZ adelantó que se espera una gran convocatoria. Habrá una caravana proveniente de Uspallata y otra desde el Valle de Uco, que llegarán a la ciudad alrededor del mediodía.

La “Gesta Libertadora por el Agua”

image

A la presión en la capital se suma otra expresión de rechazo social: según informó Tiempo Argentino, ayer lunes comenzó la llamada “Gesta Libertadora por el Agua”. La columna partió desde la “Plaza del Agua Pura” en Uspallata y recorrió más de 100 kilómetros hasta la Legislatura mendocina.

La marcha buscó visibilizar el rechazo a la aprobación de Cobre Mendocino y a otros proyectos pro-mineros que habilitan nuevas etapas de desarrollo y uso del agua.

Ahora, PSJ Cobre Mendocino será el primer proyecto metalífero con luz verde legislativa en Mendoza en 20 años, una decisión que algunos dicen que puede tener efectos concretos en el debate nacional sobre licencias sociales mineras y el impacto que puede tener un rechazo o una aprobación en futuras inversiones.

En paralelo, las organizaciones socioambientales sostienen que la sesión de hoy definió el rumbo ambiental y productivo de Mendoza para las próximas décadas.