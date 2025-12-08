lunes 8 de diciembre 2025

Fuerte respaldo de Milei al proyecto minero para extraer cobre en Mendoza

El Presidente expresó su apoyo al proyecto San Jorge y cuestionó al kirchnerismo antes del debate en la Legislatura de Mendoza, donde el oficialismo de Alfredo Cornejo llega con números favorables pese a las objeciones ambientales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alfredo Cornejo y Javier Milei. 

A horas de que la Legislatura de Mendoza trate el proyecto PSJ Cobre Mendocino, el presidente Javier Milei expresó un apoyo contundente a la iniciativa impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo y criticó al kirchnerismo por oponerse al desarrollo minero en la provincia.

El especialista Silvio Pastore se refirió a la Ley de Glaciares, los cambios que se analizan en la normativa y la situación de las formaciones de hielo en San Juan.
El glaciólogo más famoso de San Juan habló sobre la Ley de Glaciares y la injerencia de las provincias
cumbre de ministros de economia en san juan: gutierrez saco pecho con la mineria, la energia solar y el pistacho video
Cumbre de ministros de Economía en San Juan: Gutiérrez sacó pecho con la minería, la energía solar y el pistacho

El mandatario utilizó su cuenta de X para destacar la importancia del Proyecto San Jorge, ubicado en Uspallata, en el departamento de Las Heras. La iniciativa promete una inversión inicial cercana a los 600 millones de dólares y la generación de casi 4000 empleos durante la etapa de construcción, con la proyección de comenzar a operar en 2028.

“Mañana la Legislatura de Mendoza tiene la enorme oportunidad de dar la sanción definitiva al Proyecto PSJ Cobre Mendocino, que traerá una inversión de 600 millones de dólares para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre”, escribió Milei, al tiempo que renovó sus críticas al kirchnerismo por “estar siempre en contra del sector privado, de la inversión, del progreso y del trabajo”.

El proyecto, cuestionado por sectores ambientalistas en un contexto de crisis hídrica, llega al Senado de Mendoza con números favorables para el oficialismo, tal como ocurrió en su paso por Diputados. Allí obtuvo la mayoría con el apoyo de distintas fuerzas políticas, a excepción del peronismo y legisladores vinculados a la defensa del agua.

Pese a la resistencia opositora, el Presidente se mostró confiado: “Aún así confiamos en que el proyecto se apruebe, porque es lo más cerca que se ha estado de poner en marcha definitiva la minería de Mendoza en los últimos 20 años”.

Para la jornada de tratamiento legislativo, el Gobierno de Mendoza prevé un operativo especial de seguridad en las inmediaciones del edificio parlamentario ante posibles manifestaciones.

