miércoles 10 de diciembre 2025

Pronóstico

Alerta amarilla por tormentas para cinco departamentos de San Juan: cuándo llegarían

El Servicio Meteorológico Nacional asegura que las precipitaciones podrían ser abundantes en lapsos pequeños de tiempo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El alerta amarilla por tormentas rige para la tarde del jueves en cinco departamentos de San Juan.

El alerta amarilla por tormentas rige para la tarde del jueves en cinco departamentos de San Juan.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció en su portal oficial una alerta amarilla por tormentas para la tarde del jueves en cinco departamentos de San Juan.

Vecinos de Rivadavia y Zonda están en alarma por las crecidas del Río Blanco bajo el Puente Blanco. Denuncian que el Departamento de Hidráulica no realiza la limpieza necesaria.
Con modalidad híbrida, la UNSJ y la UCCuyo suman nuevas carreras técnicas universitarias en departamentos mineros.
Según el reporte, 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, es decir toda la franja este de la Provincia, podrían recibir precipitaciones en horario vespertino del 11 de diciembre.

SMN

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual", explica el anuncio del SMN.

El alerta amarilla por tormentas rige para la tarde del jueves en cinco departamentos de San Juan.
