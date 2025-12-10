Alerta amarilla por tormentas para cinco departamentos de San Juan: cuándo llegarían

El alerta amarilla por tormentas rige para la tarde del jueves en cinco departamentos de San Juan.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció en su portal oficial una alerta amarilla por tormentas para la tarde del jueves en cinco departamentos de San Juan.

Según el reporte, 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, es decir toda la franja este de la Provincia, podrían recibir precipitaciones en horario vespertino del 11 de diciembre.

SMN "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual", explica el anuncio del SMN.

