¿Quién toma las decisiones en Unión de Villa Krause? El misterio de la conducción y los nombres que se escuchan

En medio de un presente deportivo soñado, todavía compitiendo en el Regional Amateur y con la posibilidad de sumar otro título local en este 2026, el Club Atlético Unión atraviesa otra realidad en lo institucional y dirigencial. A pocos días de disputar la final del Torneo Clausura ante Sportivo Desamparados , los de Villa Krause viven un cuadro interno agitado que quedó expuesto el martes, cuando la dirigencia anunció la abrupta y sorpresiva desvinculación del entrenador campeón del Azul: Eduardo "Cachilo" Magallanes . El entrenador fue notificado por teléfono, pasado el mediodía, pese a que un par de horas después Juan Colarte ya se presentaba en el Estadio 12 de Octubre como su reemplazante. No hubo explicaciones oficiales sobre los motivos, apenas un breve comunicado difundido en redes sociales. Pero el episodio otra vez reactivó la pregunta que desde hace semanas sobrevuela al club rawsino: ¿quién toma hoy las decisiones en Unión ?

La repentina salida de Magallanes, en una semana clave, no hizo más que poner en evidencia un panorama de incertidumbre que se arrastra desde mediados de año. En octubre, tanto el presidente Mauricio Acosta como el vicepresidente Rolando Algañaraz anunciaron su renuncia. El primero se fue denunciando presiones y tensiones internas; el segundo advirtió que no estaba dispuesto a arriesgar su nombre en ese contexto. Desde entonces, la institución quedó formalmente acéfala, con el tesorero Enrique Tello a cargo de la firma administrativa y de la gestión cotidiana.

En ese vacío institucional comenzaron a mencionarse nuevas figuras con incidencia en la vida del club. La llegada de refuerzos, la definición de gastos, las reuniones informales con jugadores y la renovación de vínculos habrían involucrado a actores que no formaban parte de la comisión directiva vigente y que habrían llegado en la previa del inicio del Regional Amateur. Según coinciden distintas fuentes, alrededor de Tello se habrían sumado personas provenientes tanto del ámbito político como del sector privado.

La presentación del nuevo DT fue a puertas cerradas, no dejaron entrar a nadie y eso profundizó el misterio. Y reforzó la pregunta sobre quién toma las decisiones en el club. Uno de los nombres mencionados es el de Matías Arias, jefe de Compras del área de Hacienda de la Municipalidad de Rawson. Una fuente lo ubica en el estadio, en algunas prácticas e incluso, en la presentación de Colarte. También aparece mencionado por quienes pudieron entrar a Alexis Rodríguez, comerciante ferretero con participación histórica en la institución, quien sería uno de los principales impulsores en el nuevo esquema financiero del club y con relación de confianza con Facundo Cosma, actual secretario de Infraestructura y Servicios Públicos del departamento Rawson. A él se suma Alan Arabia, quien sería otro actor con participación en decisiones vinculadas al plantel. Ninguno de ellos tiene un rol formal, pero múltiples fuentes coinciden en que habrían colaborado en cuestiones operativas y deportivas desde la salida de Acosta y Algañaraz.

A este grupo de colaboradores se suma la presencia de referentes de "La Famosa Banda de Unión", la facción organizada de hinchas del club. Entre ellos estarían dos hinchas conocidos de Villa Krause, Pascual Salinas y Cristian Alcaraz, este último también empleado municipal. Su participación no está vinculada a un cargo ni aparece en actas, pero habrían formado parte de las decisiones importantes del último mes.

Si bien Magallanes, en la nota que dio a Tiempo de San Juan no mencionó con nombre y apellido a los dirigentes y colaboradores, apuntó fuerte contra toda la actual comisión de Unión. No solo negó rotundamente las versiones que lo acusaban de una supuesta "venta" de la final ante Sportivo Desamparados -las calificó como una “locura”-, sino que cuestionó a la dirigencia que maneja hoy a la institución. Aseguró que existieron presiones para modificar el equipo titular, cambiar al capitán y utilizar refuerzos que él no había solicitado. También señaló que en los últimos meses el clima se volvió más difícil a partir del ingreso de “nuevos actores” en la toma de decisiones, un movimiento que, según su versión, habría generado diferencias deportivas y administrativas.

Para muchos, lo que sucedió el martes fue un síntoma más. Durante la tarde, cuando Colarte arribó al estadio para su presentación frente al plantel -los jugadores desconocían que ya había nuevo entrenador- Tiempo de San Juan intentó ingresar al predio para cubrir la actividad. El portón se cerró antes del ingreso del medio y la práctica continuó a puertas cerradas. No hubo explicaciones sobre el cierre, que fue interpretado como un signo del hermetismo que rodea a la actual conducción, que hasta ahora se mantiene en silencio absoluto.

Mientras tanto, el plantel mantiene el enfoque en lo deportivo. Unión debe enfrentar a General Belgrano por la revancha del Regional Amateur y, en paralelo, prepara la final del Clausura ante Desamparados, prevista para el 17 de diciembre en el Estadio del Bicentenario. En Villa Krause, la expectativa es alta teniendo en cuenta que hay en juego un título local, sumado a una posible clasificación en el certamen federal, que podría cerrar uno de los mejores años deportivos del Azul en la última década. Sin embargo, el panorama institucional sigue sin definiciones claras. La comisión directiva continúa con mandato vencido y, hasta el momento, no hay anuncios sobre un proceso electoral ni nombres confirmados para encabezar la próxima etapa.