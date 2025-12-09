Bombazo en Villa Krause: Cachilo Magallanes dejó de ser el técnico de Unión

Una fuerte noticia sacudió al mundo de Unión de Villa Krause pasado el mediodía de este martes. Es que la Comisión Directiva emitió un comunicado anunciando la salida de Eduardo "Cachilo" Magallanes del primer equipo.
En la antesala a la revancha del Regional y la final por el Torneo Clausura, la Comisión Directiva anunció la salida del conjunto de Rawson.
"Informamos que Eduardo "Cachilo" Magallanes deja de ser el entrenador del Club Atlético Unión", dice el comunicado oficial de la institución. Si bien no explicaron los motivos de la desvinculación, le agradecieron "por el trabajo realizado y le desearon suerte en su futuro".
Esta salida del entrenador sin duda es un golpe bajo para el Azul, que tiene compromisos importantes por delante, ya que deberá disputar la revancha ante General Belgrano en el Torneo Regional Amateur y la final del Clausura ante Desamparados.
Con este panorama no hay mucho tiempo para buscar reemplazante. ¿Quién llegará?