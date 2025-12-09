Lionel Messi hace historia en la MLS al ser elegido MVP de la temporada por segundo año consecutivo

El anuncio se hizo oficial este martes: Lionel Messi fue elegido como el MVP de la temporada 2025 de la MLS, recibiendo por segundo año consecutivo el trofeo Landon Donovan al Jugador más Valioso de la Liga, aunque esta vez llega con un sabor especial porque lo recibe como flamante campeón.

Leo llegó al fútbol de Estados Unidos en julio de 2023, a mitad del calendario, y con Inter Miami último en el campeonato local, pero apenas llegó festejó otro trofeo, la Leagues Cup, un torneo relámpago en el que compiten también clubes mexicanos. En 2024 sí jugó de enero a diciembre, y fue elegido MVP pero su nuevo equipo, que recibió la Supporters' Shield por ser el mejor de la temporada, con récord de puntos, se mancó en la primera ronda de los playoffs y quedó eliminado.

En este 2025 la película sí tuvo final feliz y el chico de la tapa volvió a ser el 10. Su presencia en el conjunto dirigido ahora por Javier Mascherano no fue para nada testimonial y los números son exageradamente convincentes para justificar un premio que se caía de maduro aunque con una distancia sideral en la elección: más del 70 por ciento de los votos, sesenta puntos más que su escolta.

MESSI

El ex Barcelona y PSG, a los 38 años de edad, ya se había ganado la Bota de Oro por ser el goleador de la fase regular, previa a los playoffs, cuando convirtió 29 tantos en 28 partidos, sacándole cinco a sus perseguidores más cercanos, y cediendo además 19 asistencias. Pero en las series de mata-mata que terminaron con el título siguió en llamas: en los seis duelos marcó un total de 6 goles más y dio 9 pases gol, los últimos dos en la final del sábado pasado ante Vancouver Whitecaps, que sirvieron para liquidar el encuentro por 3-1 a través de los argentinos Rodrigo De Paul y Tadeo Allende.

Los números de Lionel Messi en la temporada 2025

Así, con un total de 35 goles y 28 asistencias en 34 partidos, Lionel Messi terminó justificando dentro de la cancha todo lo que se habló y se seguirá hablando de él fuera de ella. ¿Otro dato? El Inter Miami convirtió 101 goles, cifra inédita en los libros de la MLS, y Messi participó en 63 de ellos.

De esta manera, el rey obtuvo su corona, la MLS Cup 2025 que era el máximo anhelo para la franquicia rosada, fundada en 2018. Y ahora, la liga sólo cumple con la formalidad de darle una última distinción al mejor de todos los tiempos, que sigue vigente.

Este año, el rosarino obligó a que los estadígrafos de la MLS transpiraran más que los defensores, porque quebró varias marcas. Fue líder en la tabla de goleadores pero también en la de asistencias de la fase regular, igualando el doblete del italiano Sebastián Giovinco, que lo hizo en 2015 pero con "apenas" 22 tantos y 16 pases.

Además, Messi sumó más de 36 contribuciones de gol (goles o asistencias) por segundo año consecutivo, algo inédito en los anales de esta competición que supo tener estrellas dominantes pero ninguna como esta. ¿Más factos? En 10 partidos marcó al menos un doblete, quebrando la anterior marca de 8, que era compartida por otros tres futbolistas, uno de ellos nada menos que Zlatan Ibrahimovic.

El papá de Mateo, Thiago y Ciro mandó durante todo este año 2025 pero entre el 28 de mayo y el 12 de julio estuvo en estado de gracia: se convirtió en el primer jugador en la historia de la MLS en lograr una racha de cinco partidos seguidos con múltiples goles, marcando 10 tantos en ese periodo.

En tres oportunidades fue elegido Jugador del mes por la MLS, y al igual que el año pasado fue elegido Jugador de la Jornada en seis oportunidades, convirtiéndose en el primero en logarlo en temporadas consecutivas.

Messi repite como MVP de la MLS porque el año pasado ya había ganado el Landon Donovan tras sumar 20 goles y 16 asistencias en 19 partidos. Su trofeo se suma a un palmarés personal que merecería un ala especial en cualquier museo de los importantes: entre lo más destacado el 10 argentino acumula 8 balones de oro y 3 premios The Best de la FIFA, además de dos balones de la Copa Mundial en 2014 y 2022, todos logros que ningún otro colega llegó a igualar.

El capitán que sueña con estar en el Mundial 2026 vuelve a meterse en una lista de ganadores del MVP en la que ya había otros jugadores argentinos a los que vale la pena destacar: Luciano Acosta (2023), Diego Valeri (2017), Guillermo Barros Schelotto (2008) y Christian Gomito Gómez (2006).

Pero Leo es el primero jugador de la MLS que se lleva el MVP en temporadas seguidas y el segundo que lo gana dos veces, siguiendo los pasos del serbio estadounidense Predrag Radosavljevi, más conocido como Preki, que lo recibió en 1997 y 2003, jugando para los Wizards de Kansas City. El wizard rosarino tiene tiempo de ser el primero con tres porque renovó con Inter Miami hasta 2028.

El premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso de la MLS se entrega desde el año 1996 (lo ganó Carlos el Pibe Valderrama) y se define a través de una votación que incluye a jugadores, personal técnico de los clubes y medios de comunicación especializados, incluido el diario Clarin.

