domingo 7 de diciembre 2025

Messi, campeón

Cuál es el deseo de Lionel Messi tras salir campeón con el Inter Miami de la MLS

David Beckham dio a conocer que le solicitó el “10” de la Selección Argentina. ¿Pasará?

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La noche en que el Inter Miami celebró su primer título de la Major League Soccer (MLS), la atención se centró en Lionel Messi. El astro argentino lideró en la cancha y fuera de ella, como pieza fundamental en la transformación del club estadounidense, según las declaraciones de David Beckham, propietario de la franquicia. Tras el encuentro en Miami, el ex futbolista inglés dejó algunas declaraciones que llamaron la atención.

Cuando le das el balón a Leo (Messi), él crea oportunidades. El equipo se mantuvo unido”, afirmó Beckham al ser consultado por Apple TV al término del partido en el que Inter Miami se impuso por 3-1 ante Vancouver Whitecaps. El argentino destacó al brindar dos asistencias clave que decantaron el resultado. El propio ex jugador subrayó la capacidad de Messi para influir en el juego y el ambiente en el vestuario, incluso en los pasajes más exigentes.

Las declaraciones de Beckham no se limitaron al aspecto deportivo. El copropietario de Inter Miami también profundizó en la dimensión personal y emocional que rodea el vínculo de Messi con la ciudad y el club. “Me gustaría que Messi viviera en Miami después de retirarse. Pero Leo me dijo que solo piensa en vivir cerca del Camp Nou. No hay ningún jugador que ame tanto al Barcelona como él. Se le ve el logo del Barça en la pierna e incluso en su botella de agua“, reveló Beckham durante las celebraciones, según replicaron medios como La Vanguardia y Mundo Deportivo, entre otros portales internacionales.

La admiración y el respeto por la institución catalana está presente en cada gesto del argentino, quien incluso viajó recientemente a la ciudad para visitar el Camp Nou a pocos días de que fuera reinaugurado oficialmente. El argentino había viajado en noviembre con destino a España para sumarse a la convocatoria de la selección argentina en Alicante de cara a la última fecha FIFA del año, y aprovechó para arcercarse al estadio azulgrana.

Messi se mostró en las afueras y también en el campo de juego del mítico recinto que vibró junto a él en recordadas jornadas por la liga de España y otras tantas en veladas históricas de la Champions League.“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, fue el mensaje que escribió Leo.

El proyecto de Inter Miami tomó una nueva dirección con la llegada del astro argentino al cierre de la temporada número 30 de la MLS. Para Beckham, incorporar al rosarino fue la culminación de una serie de esfuerzos. “Pasé muchas noches sin dormir. Pero siempre creí en Miami y en traer el equipo aquí. Encontré a los socios ideales, y cuando los encontré, supe que todo es posible. Como dice la espalda de nuestras camisetas: libertad para soñar”.

El festejo en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, tuvo un matiz especial por el adiós de Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes cerraron su carrera con este título. “Es una noche especial, pero también triste. Porque tenemos que decir adiós a dos de los mejores jugadores que han jugado este deporte, Jordi y Sergio. No solo los mejores jugadores, también las mejores personas”, expresó Beckham en diálogo con Fox Sports. Esta victoria representó además el primer campeonato liguero para el inglés como propietario, uno de los objetivos que se había fijado una década atrás.

La obtención de la MLS Cup por parte de Inter Miami implicó también la consagración de Javier Mascherano en su primera temporada como entrenador, y el club se convirtió en el octavo equipo distinto en levantar el trofeo en la última década. Para Lionel Messi, este campeonato sumó un nuevo título a su extenso palmarés y le permitió seguir distanciándose en la lista como el jugador más condecorado de la historia moderna del fútbol.

Con la mirada puesta en el próximo Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el presente de Messi en la liga norteamericana mantiene en vilo a propios y extraños. Al menos por ahora, la ciudad de Miami celebró a su astro con la certeza de que sigue vinculado a la pelota y a la camiseta de su club, aunque su corazón permanezca ligado a Barcelona.

Fuente: Infobae

Temas
