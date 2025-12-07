domingo 7 de diciembre 2025

Resultados

Así les fue a los equipos sanjuaninos en la ida de la segunda fecha del Regional Amateur

Los equipos sanjuaninos disputaron la ida de la segunda fecha del Regional Amateur, con un partido en Mendoza y duelos locales que incluyeron una suspensión por el fuerte temporal. Las revanchas se jugarán el próximo fin de semana con inversión de localías.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gol del Bodeguero. Foto: Gentileza Línea de 3.&nbsp;

El gol del Bodeguero. Foto: Gentileza Línea de 3. 

Este fin de semana se disputaron los partidos correspondientes a la ida de la segunda fecha del Torneo Regional Amateur, con participación de todos los equipos sanjuaninos. Alianza viajó a Mendoza para enfrentar a Argentino y consiguió un empate 0 a 0 en un encuentro en el que le anularon un gol al Lechuzo.

En los duelos entre sanjuaninos, Belgrano y Unión empataron 1 a 1, con goles de Maxi Reinoso para Belgrano y Luciano Riveros para Unión. Por su parte, Peñaflor venció 1 a 0 a Árbol Verde de Jáchal, aunque el partido fue suspendido en el entretiempo por el fuerte diluvio que cayó sobre la zona.

La acción continuará el próximo fin de semana, cuando se jueguen las revanchas con inversión de localías.

