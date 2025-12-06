Lluvias en San Juan: Vialidad emitió un informe clave sobre el estado de las rutas

Las persistentes lluvias registradas en la zona norte de San Juan obligaron a la Dirección Nacional de Vialidad a difundir un informe actualizado sobre el estado de las rutas, con advertencias para quienes necesiten desplazarse por los departamentos afectados. El parte, emitido este 6 de diciembre a las 6:30, detalla condiciones variables que van desde la transitabilidad con precaución hasta la intransitabilidad total en algunos tramos.

Uno de los sectores más comprometidos es la Ruta Provincial 149 , entre Bella Vista y Tocota , declarada intransitable debido al mal estado del camino y las condiciones climáticas adversas. Desde el organismo solicitaron evitar completamente la circulación, especialmente durante la noche.

En tanto, la Ruta Nacional 40, en el tramo que une Huaco con el límite con La Rioja, se encuentra transitable con precaución, aunque presenta bajadas de agua y arrastre en los badenes. Situación similar se registra entre San Juan y Jáchal, donde las precipitaciones obligan a reducir la velocidad y manejar con mayor cuidado.

La Ruta Nacional 150 también muestra complicaciones en distintos sectores. Entre Jáchal y Rodeo, el tránsito es con mucha precaución por el arrastre de material en una alcantarilla a la altura del km 257. Personal de Vialidad permanece en monitoreo constante, aunque las tareas de mantenimiento solo podrán reanudarse cuando mejoren las condiciones, ya que continúa lloviendo en la zona. En el tramo Huaco–Ischigualasto, la ruta sigue transitable con precaución, con lluvias persistentes.

Desde Vialidad recordaron que ante este tipo de contingencias se deben respetar las indicaciones del personal, evitar circular de noche en sectores afectados, mantener velocidad reducida y consultar siempre los canales oficiales para obtener información actualizada.