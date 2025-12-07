UPCN perdió en el segundo partido del Tour 3

UPCN tuvo un tropezón de local. Perdió contra Defensores de Banfield por el segundo partido del Tour 3. Los parciales del partido fueron 25-22, 25-23, 22-25 y 27-25.

Messi, campeón Cuál es el deseo de Lionel Messi tras salir campeón con el Inter Miami de la MLS

Desde la cuna Los hinchas más fieles y ruidosos de la banda del Gremial

A pesar de que Los Cóndores lucharon para remontar el partido y estuvo a muy poco de empatarlo y definirlo en tiebreak, Banfield se hizo fuerte y se quedó con el cuarto set en un apretado 27-25.

Este domingo, a partir de las 21 horas, con entrada libre y gratuita UPCN definirá el Tour 3 para enfrentarse con San Lorenzo. El partido se jugará nuevamente en el Velódromo Vicente Chancay.

Juan Miguel Vásquez fue el máximo anotador de Defensores de Banfield, con 18 puntos.