Con Messi a la cabeza, el Inter Miami se consagró campeón de la MLS

Lionel Messi lo logró: Inter Miami es el nuevo campeón de la MLS . Las Garzas, con Javier Mascherano como DT, superaron por 3-1 al Vancouver Whitecaps de Thomas Müller y se coronaron como el mejor equipo de Estados Unidos por primera vez en su historia.

Pac Man, íntimo El día después del campeón: pocas horas de sueño, ronda de milanesas y la felicidad por el cinturón de oro

Los tantos del equipo de La Florida fueron de Édier Ocampo en contra, de Rodrigo De Paul y de Tadeo Allende tras dos asistencias de Messi, respectivamente, mientras que Ali Ahmed había igualado el trámite de forma momentánea para el elenco canadiense. A su vez, esta consagración cuenta con un matiz agridulce, ya que también marca el último partido disputado de dos leyendas del fútbol mundial como Sergio Busquets y Jordi Alba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1997422040773513440&partner=&hide_thread=false OTRA ASISTENCIA DE LIONEL MESSI.



GOL DE TADEO ALLENDE.



Y LOCURA EN MIAMI. pic.twitter.com/QaechATeqn — Sudanalytics (@sudanalytics_) December 6, 2025

Es el cuarto título logrado por la Pulga desde que llegó a la franquicia de Florida, luego de levantar la Leagues Cup 2023, la MLS Supporters’ Shield 2024 y el trofeo de la Conferencia Este, aunque este último no se cuenta como oficial.

El mejor jugador del mundo apareció en los momentos clave, luego de tener un primer tiempo sin trascendencia en los últimos metros. El 10 rescató a sus compañeros en el peor momento del Inter Miami, cuando todo estaba igualado. En primera instancia, recuperó una pelota en el último tercio, que terminó en su asistencia para el 2-1 de Rodrigo De Paul. Y ya en tiempo adicionado, volvió a entregar un pase gol, en este ocasión a Tadeo Allende para el 3-1 final. También debió soportar los golpes de los rivales, ya que sufrió una dura patada de Andrés Cubas en el complemento.

Por otro lado, Javier Mascherano condujo un equipo que llegó en su mejor forma a la definición, y así lo demostró para reponerse a la igualdad marcada por Ahmed en el segundo tiempo. Incluso, la fortuna jugó de su lado por una jugada en la que la pelota rebotó tres veces en los palos.