Robaron una bomba de agua y ropa en Rawson, huyeron y fueron atrapados: entre ellos, cayó un "fan del Inter Miami"

Este viernes se conoció que efectivos de la División Motorizada N° 2 detuvieron a un joven de 22 años y a al menos un menor de edad luego de un robo registrado en un domicilio de Rawson . Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Alvear, donde los sospechosos ingresaron y sustrajeron diversos elementos.

De acuerdo a los datos aportados, el detenido mayor fue identificado como Nahuel Alexandr Morales, quien quedó señalado por el delito de robo doblemente agravado por ser en poblado, en banda y por la participación de un menor. Los involucrados se llevaron una bomba de agua marca Gamma, un pantalón y una remera pertenecientes al dueño de casa, un hombre de 58 años.

Mientras intentaban huir con lo sustraído, fueron sorprendidos por el damnificado, quien logró alertar a las autoridades. Minutos después, personal de Motorizada II interceptó a los sospechosos en la intersección de Alvear y Félix Aguilar, donde finalmente fueron aprehendidos.

En el procedimiento, Morales posó para la foto policial con una camiseta del Inter Miami, el club donde juega Lionel Messi.

Los elementos robados fueron recuperados y los involucrados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el procedimiento de rigor.