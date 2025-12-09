martes 9 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercado de pases

Sufre Gallardo: los tres refuerzos que se le cayeron a River

La dirigencia del Millonario ya descartó algunos nombres porque sus respectivos clubes los tasaron en montos altos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
marcelo-gallardo-river_862x485

Fuera de la Copa Libertadores y confirmado para la Copa Sudamericana 2026, River comenzó a planificar el próximo año. Marcelo Gallardo ya presentó una lista de refuerzos y la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo inició gestiones por algunos de ellos. Sin embargo, tres nombres fueron descartados por sus altos valores de mercado, lo que obligó a buscar nuevas alternativas.

Lee además
Lionel Messi se convirtió en el MVP de la MLS por segundo año consecutivo.
Ganó por goleada en la votación

Lionel Messi hace historia en la MLS al ser elegido MVP de la temporada por segundo año consecutivo
boca define salidas en su plantel: los tres jugadores que se van y los que estan en dudas
El 2026 del Xeneize

Boca define salidas en su plantel: los tres jugadores que se van y los que están en dudas

Kevin Amaro, el primer apuntado que quedó atrás

El lateral derecho uruguayo Kevin Amaro, de 21 años, era una de las prioridades. Figura en Liverpool de Montevideo y seguido de cerca por Marcelo Bielsa para la selección uruguaya, su proyección generó el interés de River.

Pero las negociaciones chocaron rápidamente con una traba económica: “El precio de Kevin Amaro es de 10 millones de dólares por el 70%”, afirmó el presidente del club, José Luis Palma. La diferencia entre las partes hizo que River se bajara definitivamente de la operación.

Aún no surgieron otros nombres para reforzar ese sector, aunque se considera una zona a cubrir ante la posible salida de Fabricio Bustos.

Román Vega, otro deseo que se frenó por su precio

En la banda izquierda, Gallardo tenía un viejo anhelo: Román Vega. El zurdo estuvo cerca de llegar desde Argentinos Juniors, pero en el último mercado fue transferido al Zenit por nueve millones de euros.

En Rusia no logró continuidad —siete partidos de liga y siete de Copa— y el jugador expresó su deseo de volver al país. Sin embargo, Zenit no aceptará venderlo por menos de lo que pagó ni contempla un préstamo.

Ante este panorama, River ya mira otras opciones, y el nombre que más convence es Julio Soler, capitán del Sub 20 argentino y actualmente en Bournemouth, donde tiene escasos minutos.

El nueve que busca Gallardo y el caso Gondou

Con la salida de Miguel Borja, cuyo contrato vence a fin de año, y la posible partida de Facundo Colidio, River necesita incorporar un centrodelantero. Uno de los señalados por Gallardo fue Luciano Gondou, surgido de inferiores millonarias y con pasos destacados en Sarmiento y Argentinos.

El atacante fue vendido al Zenit por 12 millones de euros y vive una situación similar a la de Vega: poca participación y predisposición a buscar una salida. Pero el club ruso exige cerca de 14 millones de euros por su ficha y tampoco evalúa un préstamo, lo que dejó la negociación prácticamente sin chances.

Por ahora, el Millonario no activó gestiones por otros delanteros, pero ese será uno de los puestos clave a reforzar en diciembre.

Temas
Seguí leyendo

Un campeón y un subcampeón sanjuanino en el Zonal Cuyano

Atento, Verdinegro: otro club de Primera se mete en la pelea por Matías Borgogno

Allanan la sede AFA y el predio de Ezeiza en el avance de la investigación por Sur Finanzas

Todos contra todos: tremenda batalla campal entre jugadores en cancha de Hualilán

Racing vs. Estudiantes: cuándo, dónde y a qué hora se juega la Final del Torneo Clausura

Violencia desatada en La Plata tras el clásico: 12 policías heridos y 23 hinchas detenidos

El sanjuanino Pérez festejó el pase de Estudiantes a la final del Clausura

Incertidumbre total en Boca: el futuro de Úbeda pende de un hilo y Riquelme tiene la última palabra

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Matías Borgogno
Mercado de pases

Atento, Verdinegro: otro club de Primera se mete en la pelea por Matías Borgogno

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos
Grave

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos

La fábrica de paneles solares en el predio de EPSE en Pocito está en pleno armado. 
Nueva industria

En San Juan: cuál es el horizonte laboral de la nueva fábrica de paneles en Pocito

¿Vuelve la lluvia? Así estará el tiempo en San Juan este martes
SMN

¿Vuelve la lluvia? Así estará el tiempo en San Juan este martes

Peleó con su mujer por los planes para las Fiestas y se pegó un tiro
Las Cañitas

Peleó con su mujer por los planes para las Fiestas y se pegó un tiro

Imagen ilustrativa
Inseguridad

Intento de robo en Capital: dos hermanas fueron atacadas por motochorros armados

Te Puede Interesar

Ya está el listado para entrar a los preuniversitarios
Atención

Ya está el listado para entrar a los preuniversitarios

Por Redacción Tiempo de San Juan
En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
En manos de la Justicia

Ya hay una primera denuncia penal por el escándalo de los caños del Acueducto Gran Tulum que salpica al primo de Uñac

El nuevo esquema nacional de subsidios impactará en la boleta de luz desde enero. En el EPRE Mendoza explicaron cómo será, mientras en San Juan aun no hay detalles. 
Cambio nacional en tarifas eléctricas

Así se viene el nuevo esquema nacional de subsidios para la luz, explicado por el EPRE Mendoza, ¿en San Juan también?

Orrego encabezó en Rawson una de las últimas entregas de viviendas del año
IPV

Orrego encabezó en Rawson una de las últimas entregas de viviendas del año

Paso de Agua Negra.
Mejoras

Paso de Agua Negra: pondrán puntos SOS y lectores de patentes en el paradisíaco trayecto