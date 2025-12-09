martes 9 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El 2026 del Xeneize

Boca define salidas en su plantel: los tres jugadores que se van y los que están en dudas

Boca comienza a ordenar su plantel. Hay figuras que atraviesan un panorama incierto por rendimiento, contrato o cuestiones físicas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
boca-se-entrena-en-la-bombonera-pensando-en-racing-foto-x-bocajrsoficial-424ADKAAW5CVPISLAS2ZV6YQOQ

La eliminación ante Racing marcó el final de la temporada para Boca y abrió un período de definiciones en el plantel. Con varios contratos próximos a vencer y otros jugadores sin continuidad, el club comienza a delinear el 2026. Por lo pronto, hay tres futbolistas que ya tienen salida asegurada y otros que mantienen su futuro en suspenso.

Lee además
Lionel Messi se convirtió en el MVP de la MLS por segundo año consecutivo.
Ganó por goleada en la votación

Lionel Messi hace historia en la MLS al ser elegido MVP de la temporada por segundo año consecutivo
sufre gallardo: los tres refuerzos que se le cayeron a river
Mercado de pases

Sufre Gallardo: los tres refuerzos que se le cayeron a River

Los que se van libres

Los primeros confirmados en la lista de despedidas son Frank Fabra, Ignacio Miramón y Cristian Lema, cuyos vínculos culminan en diciembre.

Fabra cierra un ciclo de diez años en el club. Con participación escasa en el último tiempo —apenas cuatro partidos en el año— perdió terreno en la consideración de los cuerpos técnicos y su salida responde tanto a su falta de minutos como al desgaste evidente en su relación con el hincha.

Miramón, por su parte, no logró consolidarse. Sin presencia en el equipo durante los últimos meses y con el club decidido a no ejecutar la opción de compra de 3,5 millones de euros, el volante retornará al Lille tras una cesión sin impacto.

El caso de Lema estaba resuelto desde hace meses: apartado del plantel y entrenando de manera diferenciada, aguardó el final del contrato para marcharse tras no prosperar su rescisión.

Los que están en duda

La situación de otros futbolistas genera debate interno. Javier García, a sus 38 años, es el único de los que termina vínculo a fin de año cuyo futuro es incierto: podría renovar, retirarse o sumarse al cuerpo técnico como entrenador de arqueros.

Lucas Janson y Agustín Martegani casi no tuvieron participación y, pese a tener contrato largo, están abiertos a cambiar de aire si aparece una propuesta.

En el lateral derecho, Luis Advíncula perdió protagonismo frente al crecimiento de Juan Barinaga. A un año de finalizar su contrato, y con 35 años, su continuidad dependerá de cómo encare la próxima temporada.

Algo similar ocurre con Lucas Blondel, quien incluso pidió bajar a Reserva para no perder ritmo. Su falta de minutos y el interés de otros clubes lo posicionan entre los posibles salientes.

El capítulo Cavani

El caso de Edinson Cavani es particular. Aún con vínculo vigente hasta fines de 2026, el uruguayo mantiene la voluntad de seguir y volver a competir por la Copa Libertadores. El club también desea retenerlo, aunque en un rol menos protagónico del esperado.

Sin embargo, sus reiterados problemas físicos alimentan la incertidumbre sobre su rendimiento futuro. En su contrato figura una cláusula de rescisión unilateral que habilita a cualquiera de las partes a finalizar el vínculo sin penalidades dentro de un período estipulado, un detalle que mantiene abiertas todas las posibilidades.

Temas
Seguí leyendo

Un campeón y un subcampeón sanjuanino en el Zonal Cuyano

Atento, Verdinegro: otro club de Primera se mete en la pelea por Matías Borgogno

Allanan la sede AFA y el predio de Ezeiza en el avance de la investigación por Sur Finanzas

Todos contra todos: tremenda batalla campal entre jugadores en cancha de Hualilán

Racing vs. Estudiantes: cuándo, dónde y a qué hora se juega la Final del Torneo Clausura

Violencia desatada en La Plata tras el clásico: 12 policías heridos y 23 hinchas detenidos

El sanjuanino Pérez festejó el pase de Estudiantes a la final del Clausura

Incertidumbre total en Boca: el futuro de Úbeda pende de un hilo y Riquelme tiene la última palabra

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Matías Borgogno
Mercado de pases

Atento, Verdinegro: otro club de Primera se mete en la pelea por Matías Borgogno

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos
Grave

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos

La fábrica de paneles solares en el predio de EPSE en Pocito está en pleno armado. 
Nueva industria

En San Juan: cuál es el horizonte laboral de la nueva fábrica de paneles en Pocito

¿Vuelve la lluvia? Así estará el tiempo en San Juan este martes
SMN

¿Vuelve la lluvia? Así estará el tiempo en San Juan este martes

Peleó con su mujer por los planes para las Fiestas y se pegó un tiro
Las Cañitas

Peleó con su mujer por los planes para las Fiestas y se pegó un tiro

Imagen ilustrativa
Inseguridad

Intento de robo en Capital: dos hermanas fueron atacadas por motochorros armados

Te Puede Interesar

Ya está el listado para entrar a los preuniversitarios
Atención

Ya está el listado para entrar a los preuniversitarios

Por Redacción Tiempo de San Juan
En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
En manos de la Justicia

Ya hay una primera denuncia penal por el escándalo de los caños del Acueducto Gran Tulum que salpica al primo de Uñac

El nuevo esquema nacional de subsidios impactará en la boleta de luz desde enero. En el EPRE Mendoza explicaron cómo será, mientras en San Juan aun no hay detalles. 
Cambio nacional en tarifas eléctricas

Así se viene el nuevo esquema nacional de subsidios para la luz, explicado por el EPRE Mendoza, ¿en San Juan también?

Orrego encabezó en Rawson una de las últimas entregas de viviendas del año
IPV

Orrego encabezó en Rawson una de las últimas entregas de viviendas del año

Paso de Agua Negra.
Mejoras

Paso de Agua Negra: pondrán puntos SOS y lectores de patentes en el paradisíaco trayecto