"Todo muy lindo, pero me acaban de echar del club": el explosivo mensaje del DT de Unión

Unión de Villa Krause se quedó sin capitán este martes. Eduardo "Cachilo" Magallanes dejó de ser el técnico del primer equipo y la página oficial del Azul se encargó de comunicarlo en redes. El mismo entrenador usó explosivas declaraciones para referirse a su salida.

"Todo muy lindo, pero me acaban de echar del club", escribió sobre las 14hs en su cuenta de WhatsApp. Magallanes también se tomó por sorpresa la noticia de su desvinculación de Unión de Villa Krause, equipo con el que iba a jugar la revancha del Regional y la final por el Torneo Clausura.

image Pegado a ese post, publicó: "Decirles que no se el motivo, preguntarles a los que están a cargo del club", dejando claro que si hay dudas sobre la inesperada salida, le consulten directamente a quien lo sacó de su cargo. image

