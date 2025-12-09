martes 9 de diciembre 2025

¿Real o sueño imposible?

"Boca puede traer a Guardiola": la inesperada afirmación sobre la chance de que se sume al Xeneize

El ex secretario de Comercio Interior analizó el contexto económico del país y aseguró que el Xeneize podría contratarlo si quisiera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Boca se despidió del Torneo Clausura: cayó por 1-0 frente a Racing en la Bombonera y quedó eliminado en las semifinales. En medio de la inertdumbre sobre el futuro de Claudio Úbeda, una frase de Guillermo Moreno sorprendió a todos: "Boca puede traer a (Pep) Guardiola".

El exsecretario de Comercio Interior (fue funcionario entre 2006 y 2013), analizó el contexto económico del país y aseguró que, según su visión, el club de la Ribera estaría en condiciones de contratar al entrenador del Manchester City, uno de los más prestigiosos del mundo.

"Con este tipo de cambio podés traer a Guardiola. Lo traés y lo pagás sin problemas. Después, cuando suba el dólar, olvídate", expresó Moreno, quien fue precandidato a presidente de la Nación en las elecciones de 2023, en una entrevista en Crónica.

Mientras tanto, el futuro de Claudio Úbeda en Boca es una incógnita. Según le habían informado a TyC Sports, su continuidad para 2026 era una fija, pero la dura eliminación ante Racing en semifinales (y la polémica por el controversial cambio de Exequiel Zeballos cuando era el mejor jugador del equipo), podrían cambiar el escenario. La dirigencia comandada por Juan Román Riquelme evaluará su trabajo y tomará una decisión pronto.

