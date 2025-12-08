lunes 8 de diciembre 2025

Recambio

Incertidumbre total en Boca: el futuro de Úbeda pende de un hilo y Riquelme tiene la última palabra

Tras la eliminación del Xeneize en semifinales del Clausura, el DT quedó seriamente cuestionado y su continuidad está en revisión. El presidente deberá decidir si sigue al mando en un 2026 cargado de competencias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Claudio Úbeda, entrenador de Boca Juniors.

Claudio Úbeda, entrenador de Boca Juniors.

La eliminación de Boca del Torneo Clausura abrió un frente inesperado dentro del club: nadie puede asegurar hoy que Claudio Úbeda mantenga su puesto como director técnico en 2026. La caída ante Racing por 1-0 en la Bombonera terminó de encender un debate que ya venía asomando por el rendimiento irregular del equipo.

Úbeda tomó el mando del plantel a comienzos de octubre, inmediatamente después del fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Su arribo había generado alivio: el Xeneize encontró orden, ganó confianza y encadenó resultados que parecían alejar cualquier sobresalto. Entre ellos, un triunfo clave en el Superclásico ante River, la clasificación a la Copa Libertadores del año siguiente y un acceso sin turbulencias a las fases de definición del Clausura.

image

Pero esa estabilidad empezó a desdibujarse en las últimas semanas. El duelo de cuartos frente a Argentinos Juniors encendió las primeras alarmas: Boca ganó gracias a un tanto tempranero, aunque el trámite del partido lo mostró superado, generando silbidos leves en la Bombonera y reproches en redes sociales. La semifinal contra Racing profundizó la crisis. El equipo volvió a mostrar falencias colectivas y el cuerpo técnico no halló soluciones en la táctica ni en los cambios. La sustitución de Exequiel Zeballos por Alan Velasco —una de las dos variantes que Úbeda hizo— terminó siendo el blanco principal de los cuestionamientos. El DT explicó que había visto al Changuito extenuado, pero la explicación no logró aplacar la bronca de los hinchas.

Con este clima de dudas, ahora será Juan Román Riquelme, acompañado por Marcelo Delgado, quien deberá definir el rumbo. Los contratos de Úbeda y de su cuerpo técnico rigen hasta mediados de 2026, por lo que cualquier decisión implicará conversaciones inminentes. Se espera que en los próximos días haya reuniones para evaluar si la etapa del entrenador llega o no a su fin.

Mientras tanto, el plantel retomará los entrenamientos este martes y luego iniciará el receso por las Fiestas. La pretemporada comenzará en los primeros días de enero, pero aún es un enigma quién estará sentado en el banco cuando empiece un 2026 cargado de desafíos: Copa Libertadores, los torneos Apertura y Clausura, y la Copa Argentina.

El ciclo de Riquelme al frente del club ha tenido una alta rotación de entrenadores. Ya pasaron:

  • Miguel Ángel Russo (2020-2021)

  • Sebastián Battaglia (2021-2022)

  • Hugo Ibarra (2022-2023)

  • Jorge Almirón (2023)

  • Diego Martínez (2024)

  • Fernando Gago (2024-2025)

  • Miguel Ángel Russo (2025)

  • Claudio Úbeda (2025-¿?)

