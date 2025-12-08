Boca cayó por 1-0 ante Racing en La Bombonera y, como no podía ser de otra manera, Davo Xeneize prendió en Kick para analizar y dar su opinión sobre los 90 minutos. El streamer se enfocó sobre todo en las decisiones de Claudio Úbeda y liquidó a un jugador titular.

El creador de contenido aseguró que Úbeda no puede seguir como técnico de Boca, sobre todo después de la decisión que sacar a Exequiel Zeballos y de dejar en cancha durante todo en encuentro a Milton Giménez. “Ni Paredes ni toda la cancha entendió el cambio”, indicó.

Aunque rescató que Úbeda agarró al plantel en un momento complicado, lo hizo jugar bien y consiguió muy buenas victorias, afirmó que Boca debe seguir en 2026 con otro entrenador. Además, sentenció a Giménez: “Fue un desastre. No sé por qué jugó los 90 minutos”. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1998087934780875032&partner=&hide_thread=false Davo Xeneize liquidó al DT de Boca: "Todo lo que podía hacer mal, lo hizo mal" pic.twitter.com/CKp6K9Szds — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 8, 2025 Fuente: TyC Sports

