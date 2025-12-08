lunes 8 de diciembre 2025

Davo Xeneize liquidó al DT de Boca: "Todo lo que podía hacer mal, lo hizo mal"

Tras la derrota con Racing en La Bombonera, en la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Profesional, el streamer no tuvo piedad con Claudio Úbeda y lo responsabilizó por la derrota.

Boca cayó por 1-0 ante Racing en La Bombonera y, como no podía ser de otra manera, Davo Xeneize prendió en Kick para analizar y dar su opinión sobre los 90 minutos. El streamer se enfocó sobre todo en las decisiones de Claudio Úbeda y liquidó a un jugador titular.

El creador de contenido aseguró que Úbeda no puede seguir como técnico de Boca, sobre todo después de la decisión que sacar a Exequiel Zeballos y de dejar en cancha durante todo en encuentro a Milton Giménez. “Ni Paredes ni toda la cancha entendió el cambio”, indicó.

Aunque rescató que Úbeda agarró al plantel en un momento complicado, lo hizo jugar bien y consiguió muy buenas victorias, afirmó que Boca debe seguir en 2026 con otro entrenador. Además, sentenció a Giménez: “Fue un desastre. No sé por qué jugó los 90 minutos”.

Fuente: TyC Sports

