San Juan, entre las 10 mejores ciudades para vivir en Argentina según un informe de la UBA

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó la segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC), un estudio que evalúa el desempeño de los principales conglomerados urbanos del país, y ubicó a San Juan entre las 10 mejores ciudades para vivir en Argentina.

El ranking, elaborado a partir de 159 indicadores agrupados en cinco dimensiones (desarrollo económico, sociedad, medio ambiente, tecnología e infraestructura, y política e instituciones) posicionó a San Juan en el sexto lugar, con un puntaje de 2,98, compartiendo ese valor con Santa Fe.

Según los resultados, las ciudades con mejor desempeño fueron:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3,65)

Mendoza (3,34)

Córdoba (3,25)

San Miguel de Tucumán (3,17)

Rosario (3,16)

San Juan (2,98)

Santa Fe (2,98)

Salta (2,85)

Mar del Plata (2,74)

Resistencia (2,54)

El informe destaca que, pese a un leve retroceso interanual, San Juan se mantiene dentro de los principales centros urbanos con mejor desempeño general, superando a ciudades de gran peso poblacional y económico. Además, figura entre los conglomerados con mejor valoración global en términos de cohesión social, acceso a servicios esenciales y desempeño ambiental.

En esta edición del IGEC, el promedio nacional pasó de 3,00 a 3,06 puntos, lo que muestra una mejora general en la gestión urbana. Algunas ciudades, como San Miguel de Tucumán y Salta, registraron importantes avances; mientras que San Juan y Santa Fe mostraron pequeñas bajas, sin impacto significativo en su ubicación dentro del ranking.