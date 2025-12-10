miércoles 10 de diciembre 2025

Investigación

San Juan, entre las 10 mejores ciudades para vivir en Argentina según un informe de la UBA

El estudio evaluó a los principales centros urbanos del país a partir de 159 indicadores y ubicó a la capital sanjuanina con un desempeño sólido en desarrollo urbano, servicios esenciales y gestión ambiental.

Por Redacción Tiempo de San Juan
plaza 25 de mayo microcentro san juan

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó la segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC), un estudio que evalúa el desempeño de los principales conglomerados urbanos del país, y ubicó a San Juan entre las 10 mejores ciudades para vivir en Argentina.

san juan triplico la cantidad de altas terapeuticas por consumos problematicos durante 2025
Cierre de año

San Juan triplicó la cantidad de altas terapéuticas por consumos problemáticos durante 2025
en san juan esperan ser llamados tras el ok de mendoza a un proyecto de cobre: tenemos experiencia minera para desarrollar y trabajar
Repercusiones

En San Juan esperan ser llamados tras el OK de Mendoza a un proyecto de cobre: "Tenemos experiencia minera para desarrollar y trabajar"

El ranking, elaborado a partir de 159 indicadores agrupados en cinco dimensiones (desarrollo económico, sociedad, medio ambiente, tecnología e infraestructura, y política e instituciones) posicionó a San Juan en el sexto lugar, con un puntaje de 2,98, compartiendo ese valor con Santa Fe.

Según los resultados, las ciudades con mejor desempeño fueron:

  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3,65)

  • Mendoza (3,34)

  • Córdoba (3,25)

  • San Miguel de Tucumán (3,17)

  • Rosario (3,16)

  • San Juan (2,98)

  • Santa Fe (2,98)

  • Salta (2,85)

  • Mar del Plata (2,74)

  • Resistencia (2,54)

El informe destaca que, pese a un leve retroceso interanual, San Juan se mantiene dentro de los principales centros urbanos con mejor desempeño general, superando a ciudades de gran peso poblacional y económico. Además, figura entre los conglomerados con mejor valoración global en términos de cohesión social, acceso a servicios esenciales y desempeño ambiental.

En esta edición del IGEC, el promedio nacional pasó de 3,00 a 3,06 puntos, lo que muestra una mejora general en la gestión urbana. Algunas ciudades, como San Miguel de Tucumán y Salta, registraron importantes avances; mientras que San Juan y Santa Fe mostraron pequeñas bajas, sin impacto significativo en su ubicación dentro del ranking.

Efecto dominó: también subió el precio del GNC en San Juan

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino

Conocé el nuevo aeropuerto internacional de San Juan: 5.396 m2 mejorados, minishopping y tecno a full

Orrego, en su segundo cumpleaños como gobernador, con el horizonte en la minería y la energía solar

Llega a San Juan la "Noche de las mamografías", una jornada para cuidarse y prevenir

La sorpresa, la incógnita y la maravilla del camino de San Juan a La Serena

Qué dijo el ministro de Minería Perea sobre la Ley de Proveedores Mineros que prepara San Juan

Alerta amarilla por tormentas para cinco departamentos de San Juan: cuándo llegarían

Las sorpresas y curiosidades del camino entre San Juan y La Serena, por el Paso de Agua Negra. video
Tiempo en Chile

La sorpresa, la incógnita y la maravilla del camino de San Juan a La Serena

Por Florencia García

Imagen ilustrativa
Fraude millonario

La gran estafa que le costó $87.000.000 a un vecino de Desamparados

Jorge Emanuel Aguilar Zeballos, el abogado fit sanjuanino.
Revés judicial para el "abogado fit" sanjuanino: buscó recusar a un juez y un tribunal superior denegó su pedido

Las sorpresas y curiosidades del camino entre San Juan y La Serena, por el Paso de Agua Negra. video
Tiempo en Chile

La sorpresa, la incógnita y la maravilla del camino de San Juan a La Serena

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino
Recambio

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino

Ratifican la perpetua para el oficial de policía que acribilló a un camionero riojano en Valle Fértil
Fallo

Ratifican la perpetua para el oficial de policía que acribilló a un camionero riojano en Valle Fértil

¿Quién toma las decisiones en Unión de Villa Krause? El misterio de la conducción y los nombres que se escuchan
Movimiento dirigencial

¿Quién toma las decisiones en Unión de Villa Krause? El misterio de la conducción y los nombres que se escuchan

Por Carla Acosta
Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

Creció entre terapias y hospitales, pero terminó brillando como primer escolta de la escuela Diego Salinas
Contra todo pronóstico

Creció entre terapias y hospitales, pero terminó brillando como primer escolta de la escuela Diego Salinas

El jueves llega templado y sin lluvias a San Juan
Clima

El jueves llega templado y sin lluvias a San Juan

Con qué te vas a encontrar en el mall Vivo Coquimbo: 100 tiendas, pet friendly y promos especiales para sanjuaninos video
Tiempo en Chile

Con qué te vas a encontrar en el mall Vivo Coquimbo: 100 tiendas, pet friendly y promos especiales para sanjuaninos