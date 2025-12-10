Redes sociales: Desde hoy, Australia las prohibe para menores de 16 años

Australia se ha convertido oficialmente en el primer país del mundo en implementar una ley que prohíbe el uso de las principales redes sociales a menores de 16 años. La normativa, que entró en vigencia este miércoles, exige a las plataformas tecnológicas la restricción de nuevas cuentas y la eliminación de aquellas ya existentes que pertenezcan a usuarios que no cumplen con el límite de edad.

La legislación abarca a gigantes del sector como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, Twitch, Kick, Reddit y Threads , entre otras. Las empresas que incumplan con la medida se enfrentan a multas millonarias, que pueden ascender a casi 50 millones de dólares australianos (aproximadamente 32 millones de dólares estadounidenses).

Motivación: Proteger la salud mental y la seguridad

La ley, que fue aprobada en noviembre pasado por la Cámara Baja, surgió a partir de un proyecto presentado en 2024 por la ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, quien atendió las dificultades que enfrentaban los padres para restringir el uso de estas plataformas.

Las autoridades australianas justifican la medida en la necesidad de proteger la salud mental de los jóvenes, argumentando que el uso excesivo y desregulado ha provocado un impacto negativo en el estado de ánimo, la autoestima y el bienestar general, especialmente en el grupo de 14 a 16 años. El gobierno también advierte que los menores son más vulnerables y expuestos, y que a esa edad no siempre pueden regular su consumo digital.

El primer ministro, Anthony Albanese, defendió la legislación como un "gran cambio social y cultural". Albanese denunció que "con demasiada frecuencia, las redes sociales no son nada sociales" y que, por el contrario, son usadas como "arma para los acosadores," "motor de la ansiedad," y "vehículo para los estafadores" y "depredadores en línea". Durante el debate legislativo, padres que perdieron a sus hijos por suicidio tras episodios de acoso en línea respaldaron la medida.

Reacciones de las empresas y los usuarios

La implementación de la norma exige a las compañías que adopten "medidas razonables" para identificar y desactivar las cuentas de los usuarios prohibidos, lo que incluye la exigencia de verificación documental o escaneo facial.

La responsabilidad de la verificación ahora recae en las empresas, que deberán aplicar un control sistémico y caso a caso de la identidad, un aspecto que genera preocupación debido a la posible recolección de datos personales y un potencial avasallamiento contra la privacidad.

Plataformas como Meta (dueña de Facebook, Instagram y Threads) y YouTube se posicionaron en contra, lamentando la pérdida de cientos de miles de usuarios. Directivos de YouTube calificaron la ley como "una medida precipitada," advirtiendo que podría impulsar a los niños a "rincones más oscuros y profundos de Internet". Algunas empresas, incluyendo Reddit, han advertido sobre la posibilidad de emprender acciones legales para impugnar la normativa.

En cuanto a los usuarios, miles de adolescentes australianos se quedaron sin acceso a sus cuentas. No obstante, el propio gobierno admitió que la prohibición "está lejos de ser perfecta al principio" y que los adolescentes más astutos probablemente hallarán formas de eludirla. De hecho, se reportaron casos de menores que lograron burlar los sistemas de verificación usando fotografías de sus padres. Colectivos han advertido que la prohibición podría ser especialmente perjudicial para adolescentes en comunidades rurales, indígenas o LGTBIQ+ que dependen de las redes para mantener vínculos.

Contexto global

La ley australiana se enmarca en una tendencia global de regulación de plataformas digitales, buscando limitar el acceso y la habilitación de cuentas a menores de edad. Países de Oceanía, como Malasia y Nueva Zelanda, ya están evaluando proyectos similares, debido a los altos índices de población joven que consume redes sociales más de dos horas al día.

El experto en comunicación digital, Martín Becerra, señaló que esta ley es un ejemplo de cómo la "autorregulación" de las grandes plataformas digitales está en una crisis profunda, obligando a los estados democráticos a intervenir para proteger a los usuarios. La ley australiana, sin embargo, debe enfrentar el desafío de cómo implementar un control de identidad sin comprometer la privacidad de los usuarios.

Aunque las cuentas de menores de 16 años en Snapchat serán suspendidas, y las de YouTube desconectadas automáticamente, algunas plataformas como Roblox no fueron incluidas en la prohibición, aunque la empresa ha aceptado implementar nuevos controles este mes.

#NosVemosCuandoTenga16 ha sido el lema asociado al inicio de esta inédita restricción.