miércoles 10 de diciembre 2025

Decisión

Finalmente, Corina Machado no irá a recibir el Premio Nobel de la Paz

La dirigente opositora venezolana no asistirá a la ceremonia en Oslo porque sigue bajo un sistema de paradero bajo reserva. En su lugar, se presentará su hija.

Por Redacción Tiempo de San Juan
María Corina Machado no irá a recibir el Premio Nobel de la Paz. En su lugar, se presentará su hija.

Tal como se creía, se oficializó que la líder opositora venezolana María Corina Machado no asistirá a la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo y será su hija, Ana Corina Sosa, quien reciba el Premio Nobel de la Paz 2025 y lea el discurso.

Al respecto, el Instituto Nobel anunció en un breve comunicado: “Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los actos de hoy, nos alegra profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”. El organismo advirtió que se trata de “un viaje en una situación de extremo peligro”, por la persecución del gobierno de Nicolás Maduro. El vocero del instituto, Erik Aasheim, dijo a AFP que desconocen cuándo llegará a Oslo Machado, que permanece en la clandestinidad desde agosto de 2024.

Inicialmente el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, explicó a la televisión pública NRK que Machado “desgraciadamente” no llegó a Noruega y no aparecería en el escenario del Ayuntamiento de Oslo. La organización ya había sembrado dudas la víspera al aplazar y luego suspender su conferencia de prensa. Recordaron que la propia Machado había reconocido en entrevistas “lo complicado que será el viaje a Oslo”, por lo que evitaron precisar si llegará más adelante.

La opositora había avisado días atrás que viajaría para su primera aparición pública desde enero, pero su situación en Venezuela mantiene todas las incógnitas abiertas. Mientras tanto, su familia —su madre, su hermana y sus tres hijos— ya está en la capital noruega, a la espera. Su hermana Clara afirmó que su intención es “estar aquí con nosotros”.

Cabe recordar que, la ceremonia está programada para las 9:00 de Argentina en la Municipalidad de la capital noruega y, además de recibir la medalla y el diploma, la hija de Machado leerá "el discurso que María Corina misma ha escrito", precisó Harpviken.

La ausencia de Machado no es inédita: Liu Xiaobo en 2010 no pudo ser representado, mientras que Ales Bialiatski en 2022 fue reemplazado por su esposa y Narges Mohammadi en 2023 por sus hijos. En esta edición, además de sus familiares, viajaron a Oslo varios referentes de la oposición venezolana, incluido Edmundo González Urrutia, exiliado desde 2024.

A pedido de la galardonada, también están presentes los presidentes de Argentina, Javier Milei; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña; y Ecuador, Daniel Noboa, quienes serán recibidos en audiencia por el rey Harald V después de la ceremonia y luego mantendrán reuniones con el primer ministro Jonas Gahr Støre.

