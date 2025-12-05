viernes 5 de diciembre 2025

Guerra

Un mercenario cuyano murió en Ucrania, bajo fuego ruso

Un joven de 28 años, folclorista y ex policía puntano, murió bajo bandera ucraniana en una masiva ofensiva con drones del ejército ruso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Matías Godoy, un joven de 28 años originario de San Luis, Argentina, falleció el pasado martes en la guerra de Ucrania tras un ataque ruso con drones en la localidad de Kostiantínivka, en la región de Donetsk. El joven, que era uno de los dos sanluiseños que se alistaron, murió cumpliendo su primera misión como combatiente tras sumarse de manera voluntaria al Ejército ucraniano para enfrentar a Rusia.

Según trascendió, Godoy había tomado la decisión de unirse a las fuerzas ucranianas meses atrás a cambio de una suma de dinero que le permitía sostener a su familia.

El joven "puntano" era padre de dos niños, y en San Luis capital había ejercido como policía. En paralelo a su trabajo en seguridad pública, Godoy se destacó y era reconocido en el ámbito artístico local como folklorista, participando activamente en peñas y festivales donde era valorado por su compromiso con la tradición cuyana y su voz. Matías Godoy, que residía en el barrio Jardín del Sur, hubiera cumplido 29 años el próximo 10 de diciembre. Sus padres, dedicados a la venta de pan casero, recibieron la noticia de su deceso por parte de contactos en el frente de combate.

Su fallecimiento ocurrió en Kostiantínivka, una localidad de la región de Donetsk que se encuentra cercana al frente de batalla y está sometida a constante presión de las tropas rusas. La región de Donetsk es uno de los principales escenarios del conflicto. El ataque de drones que causó la muerte de Godoy formó parte de una ofensiva masiva de Rusia contra Ucrania, que en total incluyó más de 500 drones y dejó al menos siete muertos en diferentes puntos del país. En esta zona, los ataques con drones, artillería y misiles son frecuentes y suelen dirigirse tanto a posiciones militares como a la infraestructura civil.

