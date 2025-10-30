Tres argentinos murieron por un ataque de Rusia: se habían sumado al Ejército de Ucrania hace dos meses

Tres argentinos que se sumaron a las fuerzas de Ucrania murieron en combate durante una misión de asalto cuando intentaban recuperar una posición tomada por el Ejército de Rusia en la ciudad de ucraniana de Sumy, al noroeste del país.

Las víctimas fueron identificadas como José Adrián Gallardo (53), Ariel Achor (25) y Mariano Franco (47) , según informó TN. Se habían sumado a la tropas de Volodimir Zelenski hace sólo dos dos meses .

Según pudo confirmar Clarín, el ataque ocurrió hace tres semanas y los tres hombres -que no formaban parte del Ejército argentino- habían sido contratados por el Ejército ucraniano como contratistas privados, en lo que se conoce popularmente como "mercenarios".

"Rogy", "Merlo" y "Sisu", como apodaban a los tres argentinos, murieron en combate al finalizar la que habría sido su primera misión de asalto. En el mismo ataque también fueron alcanzados otros tres argentinos, que resultaron heridos.

Fuentes cercanas a los soldados caídos confirmaron a este diario que habían atacado y recuperado una posición tomada por Rusia en la región de frontera entre Sumy y Belgorod, cuando fueron sorprendidos por las fuerzas de Putin.

El caso de Gallardo, Achor y Franco no es el primero de argentinos que mueren peleando para Ucrania en la guerra que se inició en febrero de 2022 con la invasión de Rusia.

Emmanuel Vilte (39) murió el julio de este año por la explosión de un Shahed de origen ruso contra las fuerzas ucranianas. Fue dirigido hacia su posición en la ciudad de Pokrovsk. Su cuerpo fue recuperado y entregado a su familia.

Vilte llegó como casi todos los extranjeros. Reclutado en sus países. Llegó a la guerra en el primer año de la invasión, en diciembre de 2022, con otros dos argentinos apodados “Pela” y “Pirata”. Participó de importantes contraofensivas contra el ejército ruso, como la recuperación de Limman, Jarkov y Sumy, por lo que estaban también en la mira y sujetos a ser eliminados.

En la Plaza del Maidan, ya existe lo que se conoce como el “rincón argentino”. Es la emblemática plaza de la Independencia en la capital ucraniana donde han ido poniendo las fotos de los muertos en esta guerra entre ellos los del comandante argentino Gabriel Alejandro Piparolla. Murió en misión, también en Sumy, en el último día de mayo.

FUENTE: Clarín con información de Natasha Niebieskikwiat