Ucrania, de mal en peor: se avecina uno de los peores inviernos en casi 4 años de guerra y Rusia lo quiere tomar como aliado

Ucrania, en un escenario complicado con el acecho de Rusia y la amenaza de un intenso invierno.

Italia está alarmada, como el resto de los países europeos, por el cariz que ha tomado la guerra en Ucrania , con los rusos plenamente a la ofensiva . El invierno amenaza ya con ser el más duro de los tres años, casi cuatro (la invasión rusa fue el 24 de febrero de 2022), en que entra un conflicto que afecta cada vez más a los europeos, que forman parte del Grupo de los Voluntariosos para ayudar al gobierno del presidente Volodimir Zelenski, a su vez abrumado por las acusaciones de corrupción difundida de miembros de su equipo gobernante.

Este lunes, Francia anunció que suministrará hasta un centenar de aviones de combate Rafale a Ucrania tras la firma de un acuerdo con Zelenski.

Las finanzas ucranianas tambalean y trascendió que el gobierno tiene reservas para seguir sosteniendo la situación por otros cuatro meses.

El presidente norteamericano Donald Trump se ha replegado. Ya no volverán los tiempos de su antecesor, el presidente demócrata Joe Biden, que durante su mandato autorizó ayuda por 120.000 millones de dólares. Ahora Trump aceptó que le paguen por las armas fabricadas para los ucranianos, pero la financiación corre por cuenta de los europeos.

Italia está haciendo esfuerzos para dar vida a un presupuesto nacional 2025 que mantenga con dificultades los aportes a los sectores menos favorecidos. Lo mismo ocurre en otros países europeos, por lo que cabe esperar que se echará mano a préstamos. La Unión Europea emitiría deuda para un préstamo a Ucrania garantizado, en última instancia, por los fondos congelados a Rusia en Bruselas por 140.000 millones de euros.

El Fondo Monetario, con estas reaseguraciones, podría desbloquear un préstamo a Ucrania por ocho mil millones de dólares, hasta 2029.

Rusia quiere tener al frío como aliado

Rusia, que espera forzar con el peor invierno en los cuatro años de guerra una victoria que, por lo menos, le permita presentarse a las negociaciones en posiciones de fuerza, anunció este lunes que sus tropas rechazaron dos contraataques ucranianos que trataban de desbloquear a las unidades cercadas en el bastión de Kupiansk, afirmó el Ministerio de Defensa de Moscú.

Los rusos señalaron que medio centenar de soldados ucranianos murieron, con pérdidas de importante material bélico.

Los rusos sostienen que sus tropas rechazaron a los ucranianos en la región de Járkov y Dronivka, en la Región de Donetsk, anexada a Rusia tras la invasión de 2022.

Los ataques rusos también golpearon las infraestructuras en la región sureña de Odesa.

Rusia reivindicó también ataques contra Chernígov, que incendiaron 40 toneladas de pélets, material prensado que se utiliza a menudo como combustible.

Ucrania advirtió que el Ejército ruso busca aislar del resto del país a la región noreste, fronteriza con Rusia y Bielorrusia.

Polonia, por su parte, denunció el atentado explosivo en la ferrovía Varsovia-Lublin. El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo que “las peores hipótesis han sido confirmadas”.

La línea Varsovia-Lublin es de fundamental importancia, también para el envío de ayuda a Ucrania.

Italia, la tercera potencia de los 27 de la Unión Europea, detrás de Alemania y Francia, reiteró que no enviará tropas a Ucrania. También señaló que las garantías de seguridad deben ser definidas “en un espíritu de compartición entre las dos áreas del Atlántico”.

La semana próxima podría haber una segunda cumbre diplomática con EE.UU. Antes de la reunión de los “países voluntariosos” en el primer encuentro con el enviado norteamericano, Steve Witkoff, uno de los principales asesores del presidente Trump, participaron enviados de Italia, Francia, Alemania y Gran Bretaña.

Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, manifestó además la contrariedad italiana a la hipótesis de Moscú como sede de las negociaciones de paz.

El silencio de Putin

Mientras tanto, el líder ruso Vladimir Putin, se mantiene en silencio y no parece tener ninguna intención de concluir el conflicto e iniciar negociaciones de paz.

El gobierno italiano está preparando un duodécimo paquete de ayudas a Ucrania. Sostiene que es necesario un programa listo para activar rápidamente y terminar con la “fanfarria comunicativa” de algunos países del grupo de los “voluntariosos”.

Italia sostiene que, aunque está definido el plan militar, falta el cuadro político. Giorgia Meloni insiste en promover la propuesta italiana de un mecanismo defensivo de seguridad colectiva, inspirado en el artículo 5 del Tratado de la OTAN, que podría ser activado incluso antes de un cese del fuego. La idea italiana es promover el diseño de este mecanismo.

FUENTE: Clarín