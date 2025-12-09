Donald Trump: Maduro "tiene los días contados" y "pronto atacaremos también en tierra"

En una extensa entrevista donde tocó varios temas clave de su gestión internacional, el presidente Donald Trump reiteró que los días de Nicolás Maduro en el poder "están contados" , y no quiso descartar una invasión terrestre de EE.UU. a Venezuela, mientras que en otro tramo del reportaje también tuvo palabras muy duras contra Europa : afirmó que el continente era un conjunto de naciones “en decadencia” liderada por personas “débiles”.

En una amplia entrevista con Dasha Burns de Político publicada este martes, donde repasó varios temas de su agenda internacional, el jefe de la Casa Blanca no quiso hablar de “la estrategia” para que Maduro se vaya del poder, pero aseguró que “sus días está contados”.

Tampoco quiso descartar una invasión terrestre estadounidense a Venezuela.

"No quiero descartarlo, ni lo contrario. No estoy hablando de eso". Y volvió a decir: "Uno de los objetivos es que el pueblo venezolano sea bien tratado. Quiero que el pueblo venezolano, muchos de los cuales viven en Estados Unidos, sea respetado. Han sido increíbles conmigo. Votaron por mí con un 94%, o algo así. Es increíble".

Politico entrevistó a Trump tras haberlo nombrado como la persona más influyente que da forma a Europa.

El presidente elogió la eficacia de los controvertidos ataques a lanchas supuestamente cargadas con drogas en aguas internacionales que han provocado hasta ahora más de 80 de muertos.

"Ya nadie quiere llevar barcos cargados de droga a Estados Unidos" y "pronto los atacaremos también en tierra", en una nueva amenaza de escalada en territorio venezolano. Trump explicó que "según la DEA, casi todo el fentanilo ilegal en Estados Unidos se produce en México utilizando precursores químicos procedentes de China. Y Venezuela no es una fuente ni un país de tránsito importante de fentanilo", pero "envían mucha droga".

Y afirmó: "Cada vez que atacamos un barco, salvamos 25.000 vidas estadounidenses".

Entonces, la entrevistadora le preguntó si consideraría hacer algo similar con México y Colombia, que son aún más responsables del tráfico de fentanilo a Estados Unidos. "Sí, lo haría. Por supuesto. Lo haría", dice Trump.

Trump defendió su reciente indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de décadas en una prisión estadounidense tras ser condenado por una masiva conspiración de narcotráfico. Para muchos observadores la decisión resultaba contradictoria con la dura política antinarcóticos de Trump en la región.

El jefe de la Casa Blanca dijo en el reportaje que sabía "muy poco" sobre Hernández. Pero añadió que “hay mucha gente luchando por Honduras, gente muy buena que conozco. Y piensan que lo trataron muy mal (a Hernández), y me pidieron que lo hiciera, y yo dije que lo haría”, sin nombrar a qué personas se refería.

Cuando la periodista le preguntó si pensaba que su liberación daba un mensaje erróneo a los narcotraficantes, Trump dijo que no y mencionó que él había sido injustamente acusado: “Nuestra elección fue fraudulenta. Fueron a por mí. Fui destituido dos veces. Fui acusado. Salí bien. Aquí estamos en la Casa Blanca”.

"Europa no sabe qué hacer"

En otro largo tramo del reportaje, Trump se dedicó a hablar con dureza de Europa, a quien definió como un grupo de naciones "en decadencia" liderado por personas "débiles", menospreciando a los aliados tradicionales de Estados Unidos por no controlar la migración ni poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, y dijo incluso que apoyaría a candidatos políticos europeos alineados con su propia visión para el continente.

El presidente ya había dedicado palabras muy duras a Europa, en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional que fue divulgada la semana pasada. Ese documento advierte que el continente enfrenta una desaparición de su "civilización" y respaldó a los partidos políticos de extrema derecha que surgen en esa región, muchos de ellos tildados de racistas y xenófobos. "La creciente influencia de los partidos patrióticos europeos da motivos para un gran optimismo", afirma.

En la entrevista con Político, Trump ahondó más sus ataques al liderazgo europeo, amenazando con una ruptura decisiva con países como Francia y Alemania, que ya mantienen relaciones profundamente tensas con la administración Trump.

"Creo que son débiles", dijo Trump sobre los líderes políticos europeos. "Pero también creo que quieren ser tan políticamente correctos."

"Creo que no saben qué hacer", añadió. "Europa no sabe qué hacer."

Los comentarios de Trump sobre Europa llegan en un momento complicado en las negociaciones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, mientras los líderes europeos expresan una alarma creciente ante la posibilidad de que Trump abandone a Ucrania y a sus aliados continentales ante la agresión rusa. En la entrevista, Trump no ofreció ninguna tranquilidad a los europeos en ese sentido y declaró que Rusia estaba obviamente en una posición más fuerte que Ucrania.

En su diálogo con Político, Trump amplificó la visión caótica de Europa, describiendo a Londres y París como ciudades que se rinden bajo una presunta embestida de la migración desde Oriente Medio y África. Sin un cambio en la política fronteriza, dijo Trump, algunos estados europeos "ya no serán países viables."

“Muchos de esos países ya no serán viables. Su política migratoria es un desastre. Lo que están haciendo con la inmigración es un desastre. Nosotros teníamos un desastre en camino, pero pude detenerlo”, agregó.

Economía: "Heredé un desastre total"

A Trump se le preguntó cómo calificaría la economía de los Estados Unidos bajo su mandato y el presidente la calificó como un éxito abrumador: "Un A más, más, más." (el equivalente a más de un 10), Y cuando se le preguntó por la frustración de los votantes por el alza de precios, el presidente dijo que la administración Biden tenía la culpa: "Heredé un desastre. Heredé un desastre total."

El tema económico es sensible para el presidente ya que hay 4 de cada 10 personas ue lo votaron en 2024 dijeron que la inflación era la peor de sus vidas. En la entrevista, Trump dijo que podría hacer cambios adicionales en la política arancelaria para ayudar a reducir el precio de algunos bienes, como ya ha hecho, pero insistió en general en que la tendencia de los costes iba en la dirección correcta.

"Los precios están bajando todos", dijo Trump, añadiendo: "Todo está bajando."

Los precios subieron un 3 por ciento en los 12 meses que terminaron en septiembre, según el índice de precios al consumidor más reciente.

