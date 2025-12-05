En el sorteo, Trump le dejó un mensaje a Milei: "Amo a la Argentina, su Presidente está haciendo un muy buen trabajo"

Horas antes del sorteo del próximo Mundial , Donald Trump volvió a hablar de la Argentina y dejó una frase que rápidamente recorrió las pantallas: “Amo a la Argentina, su presidente está haciendo un muy buen trabajo”. El mensaje, dirigido directamente a Javier Milei, llegó en la alfombra roja de la gala oficial que la FIFA organizó en uno de los países anfitriones del torneo que se disputará en Estados Unidos , Canadá y México .

El presidente estadounidense fue abordado por Sofía Martínez, periodista argentina de Telefe, cuando arribó al evento acompañado por Gianni Infantino. Allí no solo elogió al mandatario argentino, sino que volvió a usar el guiño político que ya había ensayado en otras oportunidades: su versión adaptada del eslogan “MAGA”, resignificado como “Make Argentina Great Again”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1997038095301280003&partner=&hide_thread=false En el sorteo, Trumpo le dejó un mensaje a Milei: "Amo a la Argentina, su presidente está haciendo un muy buen trabajo" pic.twitter.com/8bpg7hPxjZ — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 5, 2025

Trump fue uno de los primeros en llegar a la gala, donde se mezclaron figuras del deporte y la política en la previa del sorteo mundialista. En ese contexto habló también de Lionel Messi, a quien calificó como “fantástico”, aunque recordó de inmediato su reciente encuentro con Cristiano Ronaldo, otra de las estrellas que estarán en el torneo.

El vínculo entre la familia Trump y el capitán argentino tuvo un episodio reciente, cuando Ivanka Trump asistió a un partido del Inter Miami en el que el equipo de Florida goleó a Nashville SC por la MLS. La hija del presidente compartió en redes sociales imágenes del momento en que acompañó a sus hijos mientras salían al campo junto a los jugadores, entre ellos Messi.

El elogio de Trump a Milei se suma a una cadena de señales políticas que ambos líderes han intercambiado en los últimos meses. Durante la campaña argentina ya habían mostrado afinidad y mantuvieron contactos que derivaron en gestos diplomáticos y acuerdos financieros que, según fuentes oficiales, aportaron certidumbre en un escenario económico tenso.

Con este nuevo mensaje, en la antesala del sorteo del Mundial, la relación entre los dos gobiernos vuelve a quedar en primer plano, en un momento de acercamiento político, económico y estratégico entre Washington y Buenos Aires.