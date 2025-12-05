Fase de grupos confirmada para Argentina: debuta con Argelia y chocaría con un 'cuco' en los 16vos

La Selección Argentina, campeona de la última copa del mundo, ya conoce a los rivales que tendrá en el Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. La Albiceleste compartirá grupo con Argelia, Austria y Jordania.
Este viernes se llevó a cabo el esperado sorteo de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington D.C. La Selección Argentina, defensora del título, integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.
Live Blog Post
05-12-2025 16:26
De la A a la L: así quedaron confirmados los grupos de la próxima Copa del Mundo
Live Blog Post
05-12-2025 16:14
Argelia, Austria y Jordania, los rivales de la Selección en el próximo Mundial
Live Blog Post
05-12-2025 15:46
Austria, el primer rival de Argentina en el Grupo J
Live Blog Post
05-12-2025 15:31
Arrancó el sorteo del Mundial:
La Selección Argentina integrará el Grupo J
Live Blog Post
05-12-2025 15:19
Lionel Scaloni entregó la copa y dejó un frase que ilusiona a todos: "Lo intentaremos"
Live Blog Post
05-12-2025 14:37
Andrea Bocelli abrió al sorteo del Mundial
El cantante cantó y dio inicio a la ceremonia que organizará Estados Unidos, México y Canadá
El Mundial 2026 presentó sus mascotas: cuáles son y qué animales representan
Maple, Zayu y Clutch, las tres mascotas oficiales que acompañarán el torneo. Se trata de un alce, un jaguar y un águila que reflejan la riqueza cultural, geográfica y deportiva de los países anfitriones
Live Blog Post
05-12-2025 14:33
Claudio Tapia y Alejandro Domínguez, presentes en la ceremonia
El presidente de AFA y el de Conmebol están en el JFK Center de Washington (Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)
Live Blog Post
05-12-2025 14:32
Bombos para el Sorteo del Mundial 2026
Bombo1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania
Bombo2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia
Bombo3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica
Bombo4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA
Live Blog Post
05-12-2025 14:31
Una a una: todas las selecciones clasificadas al Mundial
Canadá - Anfitrión
México - Anfitrión
Estados Unidos - Anfitrión
Argentina
Japón
Nueva Zelanda
Irán
Uzbekistán
Corea del Sur
Jordania
Brasil
Ecuador
Australia
Uruguay
Paraguay
Colombia
Marruecos
Túnez
Egipto
Argelia
Ghana
Cabo Verde
Sudáfrica
Qatar
Inglaterra
Arabia Saudita
Costa de Marfil
Senegal
Francia
Croacia
Portugal
Noruega
Alemania
Países Bajos
Bélgica
Austria
España
Suiza
Escocia
Panamá
Haití
Curazao
Repechaje Europa A (Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia o Irlanda del Norte)
Repechaje Europa B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania)
Repechaje Europa C (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania)
Repechaje Europa D (República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte)
Repesca Intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo)
Repesca Intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak)
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.