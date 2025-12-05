viernes 5 de diciembre 2025
Fase de grupos confirmada para Argentina: debuta con Argelia y chocaría con un 'cuco' en los 16vos

La Selección Argentina, campeona de la última copa del mundo, ya conoce a los rivales que tendrá en el Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. La Albiceleste compartirá grupo con Argelia, Austria y Jordania.

Por Redacción Tiempo de San Juan

Este viernes se llevó a cabo el esperado sorteo de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington D.C. La Selección Argentina, defensora del título, integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

De la A a la L: así quedaron confirmados los grupos de la próxima Copa del Mundo

image
Argelia, Austria y Jordania, los rivales de la Selección en el próximo Mundial

image

Austria, el primer rival de Argentina en el Grupo J

Arrancó el sorteo del Mundial:

La Selección Argentina integrará el Grupo J

image
Lionel Scaloni entregó la copa y dejó un frase que ilusiona a todos: "Lo intentaremos"

image
Andrea Bocelli abrió al sorteo del Mundial

El cantante cantó y dio inicio a la ceremonia que organizará Estados Unidos, México y Canadá

image
El Mundial 2026 presentó sus mascotas: cuáles son y qué animales representan

Maple, Zayu y Clutch, las tres mascotas oficiales que acompañarán el torneo. Se trata de un alce, un jaguar y un águila que reflejan la riqueza cultural, geográfica y deportiva de los países anfitriones

image
Claudio Tapia y Alejandro Domínguez, presentes en la ceremonia

El presidente de AFA y el de Conmebol están en el JFK Center de Washington (Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)

image
Bombos para el Sorteo del Mundial 2026

  • Bombo1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania
  • Bombo2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia
  • Bombo3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica
  • Bombo4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA
Una a una: todas las selecciones clasificadas al Mundial

  • Canadá - Anfitrión
  • México - Anfitrión
  • Estados Unidos - Anfitrión
  • Argentina
  • Japón
  • Nueva Zelanda
  • Irán
  • Uzbekistán
  • Corea del Sur
  • Jordania
  • Brasil
  • Ecuador
  • Australia
  • Uruguay
  • Paraguay
  • Colombia
  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia
  • Ghana
  • Cabo Verde
  • Sudáfrica
  • Qatar
  • Inglaterra
  • Arabia Saudita
  • Costa de Marfil
  • Senegal
  • Francia
  • Croacia
  • Portugal
  • Noruega
  • Alemania
  • Países Bajos
  • Bélgica
  • Austria
  • España
  • Suiza
  • Escocia
  • Panamá
  • Haití
  • Curazao
  • Repechaje Europa A (Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia o Irlanda del Norte)
  • Repechaje Europa B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania)
  • Repechaje Europa C (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania)
  • Repechaje Europa D (República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte)
  • Repesca Intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo)
  • Repesca Intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak)

