Grupo J Fase de grupos confirmada para Argentina: debuta con Argelia y chocaría con un 'cuco' en los 16vos

La Selección Argentina, campeona de la última copa del mundo, ya conoce a los rivales que tendrá en el Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. La Albiceleste compartirá grupo con Argelia, Austria y Jordania.