Trump lanzó un fuerte paquete de subsidios para productores agrícolas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció recientemente un paquete de ayuda valorado en 12.000 millones de dólares destinado a los productores agrícolas del país. Esta iniciativa representa el esfuerzo más reciente de la administración para apuntalar a un sector clave de su base política, que ha sido perjudicado por el impacto financiero de sus políticas comerciales.

Mundial 2026 En el sorteo, Trump le dejó un mensaje a Milei: "Amo a la Argentina, su Presidente está haciendo un muy buen trabajo"

El anuncio se realizó durante una mesa redonda con productores en la Casa Blanca, donde el mandatario afirmó estar tomando "medidas vitales para proteger y defender a los agricultores estadounidenses". Los agricultores han enfrentado una creciente presión debido a las medidas de represalia adoptadas por los socios comerciales de Estados Unidos, sumado a los aranceles a los productos importados que se utilizan en la agricultura.

Disputa comercial y financiamiento

La disputa comercial de Washington con Pekín es un factor central, ya que provocó que las exportaciones de soja se desplomaran y que los compradores chinos pospusieran nuevos pedidos o buscaran proveedores en otros países. La menor demanda resultante causó la caída de los precios de los productos agrícolas.

El apoyo financiero se financiará con una "porción relativamente pequeña" de los ingresos generados por los aranceles. La mayor parte de la ayuda consistirá en un pago extraordinario a los agricultores, y el dinero provendrá de la Commodity Credit Corporation, un fondo discrecional del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA).

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, detalló que se destinarán inicialmente 11.000 millones de dólares para cultivos extensivos, a desembolsarse antes del 28 de febrero, mientras que se reservará el 1.000 millón de dólares restante para frutas, verduras y otros cultivos mientras se finalizan los detalles. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que estos pagos actuarán como un “puente de liquidez durante un período de ajuste” para respaldar a los agricultores hasta que perciban los beneficios de los acuerdos comerciales y otras políticas de Trump. Los pagos se calcularán en función de la cantidad de hectáreas sembradas por los agricultores, sus costos de producción y otros factores.

Paralelismos Históricos

El programa de ayuda se produce en un momento de creciente descontento de la población con las políticas económicas del presidente, particularmente por los aranceles y el costo de vida. Trump defendió la medida culpando a su antecesor demócrata, Joe Biden, por los problemas que enfrentan los agricultores y aseguró que "los demócratas causaron el problema de asequibilidad y lo estamos solucionando".

Esta situación evoca la primera presidencia de Trump, cuando sus aranceles causaron más de 27.000 millones de dólares en pérdidas de exportaciones agrícolas entre 2018 y 2019, período en el que el gobierno proporcionó 23.000 millones de dólares a los agricultores afectados.

En la Casa Blanca, Trump también abordó otros temas relacionados con el sector, prometiendo apoyar a los ganaderos y eliminar regulaciones ambientales excesivas para la maquinaria agrícola. El presidente argumentó que la maquinaria agrícola se ha encarecido excesivamente debido a "estos excesos ambientales" y sugirió que fabricantes como John Deere deberían reducir los precios de los equipos.

Impacto en el mercado internacional y críticas internas

La ayuda a los productores estadounidenses era una medida “muy esperada” por el mercado y los agricultores. Sin embargo, esta política ha generado críticas de la oposición. Amy Klobuchar, principal demócrata en el Comité de Agricultura del Senado, sostuvo que la forma más sencilla de proporcionar certidumbre a los agricultores sería que el presidente "ponga fin a sus impuestos arancelarios".

A nivel internacional, la medida ha sido analizada por expertos, quienes señalan que si bien compensa a los farmers (agricultores), mantiene la volatilidad global dada la lentitud en el avance de las compras chinas. Trump, no obstante, se mostró optimista, indicando que le ha pedido al presidente chino, Xi Jinping, aumentar el acuerdo de compra de soja recientemente negociado, y cree que hará “incluso más de lo prometido”.

Lorena D’Angelo, analista de mercados de AZ Group, indicó que el impacto de la ayuda de Trump es bajista no solo para el mercado estadounidense, sino también para competidores como Argentina y Brasil. El subsidio compensatorio permite al productor estadounidense sostener su producción a pesar de los precios deprimidos, lo que "ejerce presión a la baja sobre las cotizaciones internacionales y obliga a otros orígenes a igualar precios más bajos para seguir siendo competitivos". Este efecto es "especialmente negativo" para Argentina, ya que debe competir frente a una oferta estadounidense subsidiada.

Mientras Estados Unidos interviene favorablemente ante emergencias como la guerra comercial, en países como Argentina los expertos lamentan que se siga operando con retenciones que quitan recursos al campo, dificultando la posibilidad de competir en igualdad de condiciones.