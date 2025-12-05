viernes 5 de diciembre 2025

Formación

Alemania tendrá servicio militar voluntario y aspira a la creación del Ejército más poderoso de Europa

La medida responde a reforzar la defensa nacional tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Manifestación de estudiantes en Berlín, Alemania

Manifestación de estudiantes en Berlín, Alemania

El Bundestag, el parlamento alemán, votó a favor de introducir el servicio militar voluntario, una medida destinada a reforzar la defensa nacional tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Esto supone un cambio significativo en la estrategia alemana respecto a su ejército y sigue el impulso del canciller Friedrich Merz para crear el ejército convencional más potente de Europa.

Los legisladores alemanes aprobaron el viernes el plan del gobierno para atraer a más reclutas militares mientras el país intenta aumentar las filas de sus fuerzas armadas ante la creciente preocupación por la amenaza que representa Rusia. La iniciativa contempla también exámenes médicos obligatorios para los jóvenes.

No llega a reintroducir el servicio militar obligatorio, aunque deja abierta la posibilidad de, en caso de necesidad, se aplique al menos un número limitado de personas.

La cámara baja del Parlamento, el Bundestag, aprobó el plan con 323 votos a favor, 272 en contra y una abstención. Esta es una versión modificada de un proyecto aprobado en agosto por el gobierno del canciller, Friedrich Merz.

Alemania se ha comprometido a invertir miles de millones en la mejora de sus equipos militares tras años de abandono y el gobierno ha centrado su atención en intentar persuadir a más personas para que alisten.

Cómo funcionará

Todos los hombres y mujeres mayores de 18 años recibirán a comienzos de 2026 un formulario mediante el cual se evaluará su motivación y su aptitud para el servicio.

La contestación del formulario es obligatoria para los hombres y voluntaria para las mujeres. Para hombres nacidos a partir del 1 de enero de 2008, el examen médico será también obligatorio.

La ley contempla una remuneración de al menos 2.600 euros brutos mensuales para reclutas. Si se presta el servicio durante al menos un año se agregará una ayuda para sacar la licencia de conducir.

La duración del servicio será por lo menos de seis meses y cada persona puede prolongarlo el tiempo que le parezca conveniente.

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, subrayó la voluntariedad del servicio, pero advirtió de que si la situación de amenaza se mantiene igual o empeora, no "tendremos más remedio que recurrir a un servicio militar parcialmente obligatorio para poder proteger este país", según dijo en el pleno.

Pistorius recordó que países como Suecia, Letonia, Lituania y Croacia, entre otros, "han reaccionado al cambio en la situación de amenaza" y recientemente "han vuelto a emprender el camino para reintroducir una forma de servicio militar".

"Tenemos que tener claro de qué es de lo que se trata aquí, y ése es el debate que había que mantener" agregó, al señalar que ese debate también se mantiene en la calles, con las manifestaciones y la huelgas convocadas por los estudiantes en contra de la reinstauración de un servicio militar.

En este sentido, Pistorius afirmó que este activismo muestra que la juventud se interesa, se compromete, sabe de lo que se trata y no necesariamente está de acuerdo con todo lo que se decide en el Parlamento, que a su vez debe debatir, presentar propuestas y escuchar, añadió.

No es el único país que trata de reforzar sus fuerzas armadas: la semana pasada, Francia presentó un programa para entrenar a miles de voluntarios de 18 y 19 años a partir del próximo año. Bélgica y Polonia también tienen planes para convencer a la población para que se entrenen o sirvan.

FUENTE: Clarín con información de Agencias

Temas
