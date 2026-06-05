Murió un bebé palestino en un ataque israelí en Cisjordania

Un bebé palestino de siete meses falleció hoy viernes a causa de las heridas recibidas, luego de que fuerzas israelíes abrieron fuego contra el vehículo de su familia en la ciudad de Hebrón, en el sur de Cisjordania, indicó el Ministerio de Salud palestino.

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El bebé, identificado como Sam Fahd Abu Haikal, resultó herido de gravedad cuando las fuerzas israelíes dispararon contra el vehículo en la zona de Tel Rumeida, en el sur de Hebrón, y más tarde fue declarado muerto en un hospital, indicó el ministerio en una declaración. Su madre y su padre sufrieron heridas moderadas.

El padre del bebé es profesor en la Universidad de Belén, y vivía con su esposa e hijo en Belén, también en el sur de Cisjordania, informó la agencia oficial de noticias palestina WAFA.

La familia iba a visitar la casa de un pariente en el centro de Hebrón cuando ocurrió el tiroteo, añadió WAFA.

Después del incidente, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron hoy en una declaración que “durante la actividad operativa en la zona de Hebrón, soldados de las FDI se percataron de un vehículo que aceleraba hacia ellos”.

“Un soldado de las FDI respondió disparando hacia el vehículo. Como resultado, tres palestinos resultaron heridos y fueron evacuados para recibir tratamiento médico”, señalaron las FDI, y añadieron que una investigación preliminar determinó que los heridos fueron “civiles no involucrados” y que se sigue revisando el incidente.