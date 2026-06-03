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Medio Oriente

Irán amenazó con una respuesta si Israel ataca Beirut

El canciller de Irán, Seyed Abbas Araghchi, aseguró que se desatará un nuevo conflicto bélico si Beirut es atacada por Israel.

Por Redacción Tiempo de San Juan
&nbsp;El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi

 El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, advirtió el miércoles que Irán respondería si Israel ataca Beirut, al destacar que tal acción podría desencadenar un nuevo conflicto bélico.

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En una entrevista transmitida el miércoles por la emisora libanesa Al Mayadeen, Araghchi declaró que las fuerzas armadas iraníes están preparadas para responder y permanecen listas para atacar a Israel si Beirut es atacada.

Araghchi acusó a Israel de violar el alto el fuego tanto en Irán como en Líbano en los últimos días, y agregó que Irán considera el destino de Líbano e Irán inseparable en el conflicto actual, y que cualquier alto el fuego o acuerdo debe incluir a ambos países.

Indicó que las comunicaciones entre Teherán y Washington han continuado mediante el intercambio de mensajes, aunque no se han logrado avances significativos. Añadió que ambas partes están revisando los textos intercambiados y trabajando para una formulación final.

Reiteró que Irán busca “la paz y la seguridad basadas en la dignidad y el honor” y no la guerra, subrayando que Teherán ha respondido positivamente a las solicitudes de negociación.

Sin embargo, afirmó que las fuerzas armadas iraníes están listas para reanudar las operaciones militares en cualquier momento y poseen la capacidad de sostener una guerra prolongada.

Según informes, Irán y Estados Unidos han intercambiado en las últimas semanas varios planes propuestos que describen las condiciones para la paz a través de la mediación de Pakistán, y están trabajando para finalizar un memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra.

No obstante, la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim informó el lunes que Teherán había suspendido el intercambio de mensajes con Washington a través de la mediación en protesta por las últimas acciones de Israel en el Líbano.

Horas después, el presidente estadounidense Donald Trump negó la noticia, afirmando que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán “continúan a un ritmo acelerado”.

El miércoles por la mañana, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) anunció haber llevado a cabo ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en Kuwait y Bahréin, en represalia por el ataque estadounidense nocturno contra una torre de comunicaciones del CGRI en la isla de Qeshm, al sur de Irán.

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