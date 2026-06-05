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Guerra

Ucrania y Rusia concretaron un canje de prisioneros

El intercambio de prisioneros es leído por analistas como el anticipo de un alto al fuego.

Por Agencia NA
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Los gobiernos de Ucrania y Rusia intercambiaron este viernes 185 prisioneros de guerra por cada lado, confirmó el Ministerio de Defensa ruso, mientras crecen las expectativas por un posible alto al fuego en el corto plazo.

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Moscú tomó de vuelta a 185 militares rusos desde territorio controlado por Ucrania y, a cambio, entregó a Kiev a 185 prisioneros ucranianos, precisó la cartera.

Actualmente, los militares rusos liberados se encuentran en Bielorrusia recibiendo atención psicológica y médica, y después serán trasladados a Rusia para continuar su tratamiento y rehabilitación, añadió.

Este intercambio se concretó poco después que el mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, le envió una carta a su homólogo ruso, Vladimir Putin, para reunirse en breve, con el fin de ponerle punto final al conflicto, lo que además recibió el apoyo del gobierno de Donald Trump.

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