Por 'empate', la Iglesia vuelve a cerrar la puerta a las mujeres diaconisas

Las mujeres siguen sin poder ser ordenadas diaconisas, un ministerio al que tuvieron acceso en los años del cristianismo primitivo hace más de dos mil años. Es lo que aprobó el jueves en una reñida votación por cinco "sí" y cinco "no" una comisión del Vaticano. El Papa decidió hacer público el resultado y las opiniones de los miembros de la comisión, lo cual es toda una novedad. Los bautismos, bodas y funerales siguen prohibidos para las féminas porque requieren la ordenación sacerdotal, reservada a los hombres.

Para los varones, el diaconado es un ministerio transitorio hacia la ordenación. A las mujeres, significa excluirlas de un futuro que podría abrirles el mismo camino.

El Papa argentino Francisco creó una primera comisión para estudiar el asunto, pero no se logró un consenso. Jorge Bergoglio creó una segunda comisión de estudio en 2022, la que votó el jueves empatada entre favorables y opositores al diaconado femenino.

El presidente de la comisión, cardenal Giuseppe Petrocchi, dijo que existen dos posiciones de pensamiento teológico inconciliables.

Un estatus de segunda

Las mujeres, que en número son más de la mitad de los fieles de la iglesia universal, siguen obligadas a un estatus de segunda, que reserva a los varones los roles más importantes.

No hay dudas de que los opositores, del ala más conservadora de la Iglesia, creen que la apertura al diaconado femenino se convertiría en un paso más hacia el sacerdocio de las mujeres.

El Papa no ha cerrado el tema, pero su decisión de hacer públicas las parejas opciones en favor y en contra del diaconado femenino, reabre todas las incógnitas sobre el futuro. En 2023, el entonces cardenal Prevost en una conferencia de prensa dijo que convertir a las mujeres en sacerdotes “no necesariamente resuelve un problema, sino que podría crear uno nuevo”.

Una de las incógnitas mayores del papado de León XIV se refiere a su orientación. Elegido en marzo último, los observadores se interrogan desde entonces acerca de su orientación respecto a la línea del Papa argentino Francisco.

Se lo consideró de entrada un progresista que sigue la línea de Jorge Bergoglio. Pero causó conmoción al autorizar la celebración de una misa tradicional en el Vaticano, que Francisco no había autorizado.

El futuro sigue más abierto que nunca.

FUENTE: Clarín