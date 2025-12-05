viernes 5 de diciembre 2025

Los cinco síntomas que podrían indicar un ACV y nunca deben subestimarse, según un neurólogo

Identificar a tiempo ciertos signos puede ser decisivo para evitar secuelas graves o la muerte. Un neurólogo advierte cuáles son los cinco síntomas de un accidente cerebrovascular que nunca deben pasarse por alto y por qué la consulta inmediata puede salvar vidas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-05 at 5.31.37 PM

Ante la presencia de episodios inesperados o signos inusuales, la consulta inmediata con especialistas es clave para proteger la salud cerebral y prevenir riesgos mayores. Así lo advirtió el neurólogo Gurutz Linazasoro en diálogo con Hello Magazine.

Los accidentes cerebrovasculares (ACV) siguen siendo una de las principales causas de discapacidad y muerte en el mundo, un problema que volvió a tomar relevancia tras los recientes casos de Donald Glover, Hailey Bieber y Jamie Foxx.

Qué es un ACV y por qué ocurre

El Dr. Linazasoro, del Hospital Policlínica Gipuzkoa, explicó que un ACV —también llamado ictus— se produce cuando una arteria del cerebro se obstruye o se rompe, interrumpiendo el flujo sanguíneo y generando daño en zonas neuronales.

La hipertensión arterial es el factor de riesgo más frecuente. Sin embargo, también influyen las malformaciones arteriovenosas, los traumatismos, los trastornos de coagulación y el envejecimiento, especialmente en personas que usan anticoagulantes o presentan deterioro arterial.

Existen dos tipos principales de ACV:

  • Isquémico: ocurre por la obstrucción de una arteria.

  • Hemorrágico: se produce cuando una arteria se rompe y provoca sangrado cerebral.

Ambos comparten factores de riesgo como la hipertensión y el tabaquismo, aunque requieren tratamientos distintos. Por eso, el diagnóstico rápido mediante estudios como tomografía o resonancia magnética es fundamental.

Estas definiciones coinciden con la información difundida por Harvard Health Publishing, que califica al ACV como una emergencia médica que debe atenderse sin demora.

Cinco síntomas que exigen atención inmediata

Reconocer los signos iniciales puede marcar la diferencia entre una recuperación favorable o secuelas severas. El neurólogo subrayó los cinco síntomas que nunca deben ignorarse:

  • Dolor de cabeza repentino e inusual, de gran intensidad.

  • Pérdida abrupta de la capacidad de hablar o entender el lenguaje.

  • Debilidad o parálisis en un lado del cuerpo.

  • Dificultad para caminar, pérdida de equilibrio o coordinación.

  • Entumecimiento u hormigueo en alguna parte del cuerpo.

Ante la aparición de cualquiera de estos signos, la indicación es acudir de inmediato a un centro médico. El tiempo es un factor crítico: cuanto antes se reciba atención, mayores son las posibilidades de evitar daños irreversibles.

Secuelas posibles y procesos de recuperación

Las consecuencias de un ACV dependen de la zona afectada y del tiempo que transcurre hasta el tratamiento. Entre las secuelas más frecuentes se encuentran:

  • Debilidad o parálisis en brazos, piernas o rostro.

  • Problemas en el habla y el lenguaje.

  • Dificultades cognitivas (memoria, atención).

  • Pérdida de sensibilidad.

  • Alteraciones visuales.

  • Dolor crónico o inestabilidad emocional.

La rehabilitación suele ser prolongada y requiere un enfoque multidisciplinario, con fisioterapia, terapia del lenguaje y acompañamiento psicológico.

Diagnóstico, tratamiento y prevención

El tratamiento varía según el tipo de ACV y su gravedad. En algunos casos, se necesita neurocirugía para drenar hematomas o disminuir la presión intracraneal. En otros, se recurre a procedimientos como la embolización para frenar sangrados o al drenaje para tratar complicaciones como la hidrocefalia.

Controlar la presión arterial, los niveles de colesterol y las enfermedades crónicas es esencial. Linazasoro —respaldado por expertos de Harvard— insiste en que la mejor herramienta es la prevención:

“Llevar un estilo de vida saludable, controlar la presión arterial, evitar el tabaco y realizar chequeos médicos regulares son medidas fundamentales para reducir el riesgo”.

