En Dinamarca celebran la venta a Argentina de los F-16

La adquisición de 24 aviones F-16 por parte de Argentina a Dinamarca, por un total de US$ 301,2 millones, ha llegado a su primera etapa con el arribo de las primeras seis unidades. Este acuerdo ha puesto de relieve la disparidad en las negociaciones de aeronaves de combate, especialmente si se compara con casos recientes que involucran a aliados de la OTAN.

Mientras Argentina finalizaba su compra por una cifra considerable, las fuentes revelan que Países Bajos transfirió 18 F-16 a Rumania por un precio simbólico de US$ 1, más el pago del IVA, la logística y el soporte asociado, alcanzando un costo total de 21 millones de euros .

Este contraste—US$ 301,2 millones frente a 21.000.001 euros—se explica en gran medida por la geopolítica. La cesión a Rumania ocurre mientras la OTAN refuerza su postura en el flanco oriental ante la agresión rusa a Ucrania, y Rumania amplía su rol como plataforma de formación aérea, albergando la Escuela Europea de Formación de Pilotos de F-16. Además, existen precedentes notables donde aviones de combate obsoletos o reemplazados se transfirieron a aliados por precios simbólicos, como los Mikoyan MiG-29 alemanes cedidos a Polonia por 1 euro, antes de su entrega a Ucrania.

Aunque Argentina es considerada un aliado extra-OTAN de EE. UU., condición que podría haber abaratado el proceso, las fuentes indican que Argentina no logró un acuerdo geopolítico, sino solo comercial. Esta situación se considera contradictoria con el alineamiento geopolítico que el actual gobierno argentino dice tener con Estados Unidos. Además del costo de los aviones, Argentina se comprometió a pagar otros US$ 350 millones por el sistema de armas, provisto por Estados Unidos, lo que hizo el paquete final mucho más grande de lo pensado originalmente.

La Satisfacción de Dinamarca

La operación de venta de los F-16 fue vista con muy buenos ojos en Dinamarca, pues el país nórdico experimentó una situación "perfecta".

Años antes de la firma, la Fuerza Aérea Real Danesa, que empezó a utilizar los F-16 en los años 80, había aprobado el plan de reemplazarlos por los más avanzados F-35. Inicialmente, los daneses creían que no sería fácil encontrar interesados en adquirir las aeronaves de cuarta generación y estimaban poder vender solo una parte. De hecho, Dinamarca había considerado obtener unos 62 millones de dólares por una docena de F-16, pero terminó concretando la venta de 24 aviones por 300 millones de dólares.

Un periodista de defensa danés reflexionó que Dinamarca encontró un comprador para toda su flota restante en una sola transacción, lo cual fue "muy favorable" en lugar de venderlos en partes. El momento también fue crucial, ya que Dinamarca ha comenzado a incorporar los F-35 y necesitaba desviar su enfoque y mano de obra (incluyendo pilotos, técnicos e ingenieros) hacia la nueva plataforma, teniendo cada vez menos capacidad para operar y manejar los F-16.

El factor geopolítico, con la influencia de Estados Unidos que aprobó la venta, fue determinante, especialmente ante la preocupación de Washington por la posible influencia china si Argentina hubiera optado por los aviones chinos JF-17. Un parlamentario danés incluso señaló que, debido al alineamiento del gobierno de Javier Milei, no cree que hubieran podido vender los F-16 a la Argentina si los gobiernos anteriores hubieran seguido en el poder, dada la preocupación de EE. UU. por los tratos con China y la potencial adhesión al BRICS.

Con información de La Nación, y Agencias