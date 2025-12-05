Llegaron a Argentina los primeros F16 que compró el gobierno de Javier Milei

Los primeros seis aviones de combate F-16 A/B Fighting Falcon adquiridos por Argentina ya se encuentran en el país, consolidando un "hito estratégico" en la modernización de las Fuerzas Armadas. Las aeronaves, compradas al Reino de Dinamarca, aterrizaron este viernes alrededor de las 14:30 en el Área Material Río Cuarto, ubicada en la localidad cordobesa de Las Higueras.

La llegada de los cazas F-16 constituye el mayor salto tecnológico de las últimas décadas para la Fuerza Aérea Argentina . Según el Gobierno, estas aeronaves recuperan la capacidad de intersección supersónica y fortalecen la defensa del espacio aéreo nacional. La operación de compra, firmada en marzo de 2024, no solo incluye estas primeras seis unidades, sino un total de 24 aeronaves por US$ 301,2 millones , además de entrenamiento, equipamiento y soporte logístico.

Acaban de aterrizar los 6 en Las Higueras, Río Cuarto. El último, monoplaza pilotado por un danés, hizo un rasante a 50 metros del público... Enormemente emocionante!!! #f16 #lashigueras #riocuarto pic.twitter.com/5xPO4SZuR8

Detalles del arribo y logística

Los seis aviones de caza que llegaron a Córdoba son los modelos F-16 A/B Fighting Falcon,. Específicamente, arribaron cuatro biplazas F-16BM y dos monoplazas F-16AM.

image

Los jets partieron desde Vojens, Dinamarca, el 28 de noviembre y recorrieron más de 14.000 kilómetros, realizando escalas en Zaragoza y en las Islas Canarias antes de ingresar a territorio nacional. El despliegue logístico para el traslado incluyó tres aeronaves de apoyo, destacando un KC-135R Stratotanker de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, crucial para el reabastecimiento en vuelo.

Presentación oficial

El acto oficial de presentación, encabezado por el presidente Javier Milei, se adelantó del domingo 7 al sábado 6 a las 9 de la mañana en Las Higueras debido a las condiciones meteorológicas pronosticadas. La base de Las Higueras, considerada por los locales como la "Capital de los Aviones," se preparó intensamente para recibir a las tripulaciones danesas y equipos de mantenimiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/1997043750594380019&partner=&hide_thread=false Llegaron los F16 argentinos. El Presidente @JMilei está haciendo grande a la Argentina nuevamente. ¡Vamos! pic.twitter.com/eOcNCWJGnL — Luis Petri (@luispetri) December 5, 2025

La expectativa pública fue notable, generando "furor en Las Higueras". Cientos de aficionados viajaron desde diversas provincias, incluyendo Chaco, Mendoza, y Santa Fe, congregándose en tribunas colocadas por el municipio para presenciar el evento histórico.

Maniobras aéreas programadas

En el marco de la presentación, el Ministerio de Defensa confirmó un cronograma que incluye maniobras aéreas de alto impacto. Este sábado, las aeronaves despegarán de Las Higueras para un vuelo rasante de 15 minutos sobre la Ciudad de Buenos Aires.

Los cazas sobrevolarán puntos estratégicos como la Casa Rosada, la Avenida de Mayo y la 9 de Julio, e incluirán un paso sobre el Aeroparque Jorge Newbery, Retiro y la sede del Ministerio de Defensa. Además de las maniobras en Buenos Aires, se analiza la posibilidad de extender las pruebas hasta el 8 de diciembre en San Luis, Mendoza y la ciudad de Córdoba.

Cabe destacar que la llegada de los F-16 también implica una inversión significativa en infraestructura. Se destinarán fondos para adecuar el Área Material Río Cuarto y la VI Brigada Aérea en Tandil, lo que incluye la construcción y modernización de pistas, hangares, y depósitos,. El Ministerio de Defensa celebró la adquisición indicando que "aterrizan seis cazas y también aterriza la esperanza de un futuro donde el trabajo, determinación y esfuerzo hacen realidad lo que parecía imposible".