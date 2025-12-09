Javier Milei sorprendió con un particular "look" en su llegada a Noruega

El presidente Javier Milei llegó este martes a Noruega para participar de la ceremonia de reconocimiento a la dirigente venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, no fue solo su presencia lo que captó la atención, sino el particular atuendo que eligió para pisar suelo europeo.

El mandatario descendió del avión y entró al Grand Hotel de Oslo, sede anual de los banquetes y ceremonias de los Premios Nobel, vistiendo el mameluco azul de YPF . Esta prenda, que es el clásico overol de trabajo de la petrolera estatal argentina, presenta el logo de la compañía bien grande tanto en el pecho como en la espalda.

image

El presidente optó por este look para enfrentar los -5 °C de la capital noruega, dejando de lado el traje, la corbata o el abrigo protocolar. Las imágenes de su llegada, difundidas por la agencia AP, mostraron un marcado contraste, ya que la delegación oficial que lo acompañaba lucía indumentaria formal para el acto diplomático, mientras el Presidente optó nuevamente por el overol.

Intención y reacciones

Desde Casa Rosada se confirmó que la elección de esta vestimenta fue "100 % intencional". Una fuente de máxima confianza señaló que esta es la "forma más Milei de llevar el potencial energético argentino al centro de la escena global". Este estilo, que mezcla estética y provocación, ha vuelto a instalar un debate sobre la estrategia comunicacional del Presidente.

El diputado Damián Arabia celebró el gesto en redes sociales, refiriéndose a él como "marketing disruptivo". La llegada de Milei, con un mensaje que mezcla estrategia y estética, se da en un escenario de alto voltaje político, siendo invitado personalmente por María Corina Machado.

El mameluco: De Olivos a un evento global

Aunque esta es la primera vez que el presidente Milei decide lucir el overol en un evento de alcance global, el mameluco de YPF ya es una prenda conocida en la escena nacional. En ocasiones pasadas, el mandatario lo vistió en programas de streaming e incluso en la Quinta de Olivos.

A fines de junio, acudió con el overol al ciclo El troncal de las mascotas, donde explicó el motivo de su elección: “Vine así porque cuando estoy con los chicos (los perros), estoy vestido así”. Además, lo utilizó en una reunión de Gabinete en la Casa Rosada en agosto, y volvió a lucirlo el lunes pasado en un encuentro con el economista estadounidense Robert C. Merton en la Quinta de Olivos.

Milei se encuentra en Oslo para mostrar su apoyo a Machado, a quien ha calificado como una "inspiración" en su "enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia". Él es un ferviente aliado de la líder opositora venezolana.