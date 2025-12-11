jueves 11 de diciembre 2025

Video viral

Insólito: un paracaidista quedó colgado de un semáforo en plena Ciudad de México

No hubo heridos, aunque la policía lo detuvo brevemente y la Agencia Federal de Aviación Civil tuvo que dar explicaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un paracaidista cayó en plena avenida de la capital mexicana y quedó colgado de un semáforo.

Un paracaidista cayó en plena avenida de la capital mexicana y quedó colgado de un semáforo.

Un paracaidista protagonizó un insólito accidente en el centro de la Ciudad de México, cuando descendió con su paracaídas sobre la Avenida Balderas y quedó colgado de un semáforo. A pesar del impacto, el hombre no resultó herido. El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad del lugar y rápidamente se hizo viral.

Todo ocurrió el pasado 9 de diciembre en la zona de Colonia Centro. De acuerdo con medios locales, el paracaídas se enganchó con la estructura del semáforo durante la maniobra final del descenso, lo que dejó al hombre suspendido a varios metros del suelo.

Un video difundido por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5 CDMX) muestra el momento exacto del accidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1999071438050075084&partner=&hide_thread=false

Tras la caída, varias personas que pasaban por el área se acercaron a asistir al paracaidista, quien logró liberarse sin mayores complicaciones.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó luego que el hombre, un ciudadano estadounidense de 36 años, fue detenido por policías que arribaron al lugar. Según detallaron, el paracaidista afirmó haberse lanzado desde una avioneta ultraligera.

El sujeto fue trasladado ante un Juez Cívico, quien determinó que no había cometido una falta administrativa ni provocado daños, por lo que quedó en libertad. Por su parte, las autoridades de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) negó que hubiera aeronaves en la zona. Así, no quedó claro por qué realizó ese descenso en una zona urbana.

