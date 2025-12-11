viernes 12 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Personaje

El personal trainer sanjuanino que revolucionó TikTok con desafíos callejeros y premios: la historia de "El Couch Viral"

José Olivera, un joven de Chimbas de 33 años, convirtió su pasión por el entrenamiento en una propuesta social: recorre la calle desafiando a la gente a hacer ejercicio a cambio de premios. Sus videos ya superan las cien mil vistas y suman cada vez más seguidores y colaboradores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tiktoker

José Olivera tiene 33 años, es de Chimbas y desde hace doce años es personal trainer. Pero este verano decidió darle un giro inesperado a su profesión: salió a las calles con una cámara, una cuerda, algunos premios y una idea simple pero poderosa. “Lo que hago es hacer ejercicio a la gente y, a cambio, les doy un premio. Es un incentivo, una forma de motivar a que se muevan”, cuenta. Así nació @elcouchviral, su alias en TikTok, donde ya acumula miles de reproducciones.

Lee además
tormentas de madrugada en san juan, viernes despejado y caluroso
Clima

Tormentas de madrugada en San Juan, viernes despejado y caluroso
expo policial 2025: un encuentro para descubrir la vocacion y el trabajo de la fuerza sanjuanina
Policía de San Juan

Expo Policial 2025: un encuentro para descubrir la vocación y el trabajo de la fuerza sanjuanina

El proyecto empezó en septiembre, casi por impulso. Olivera veía TikTok “de vez en cuando”, hasta que notó el alcance que tenían los desafíos virales y pensó en adaptarlos al entrenamiento. “Tenía ganas de volver a entrenar personas. Cuando hace calor la gente sale más y se motiva. Quería hacer algo que sirviera, un dos por uno: entrenar y ayudar”, explica.

Embed - #parati #Viral #fyp #contenido #sanjuanargentina

Los premios salieron primero de su propio bolsillo, pero pronto se sumaron colaboradores. Uno de ellos fue el empresario chimbero Ricardo Buteler, que suele apoyar a emprendedores. “Después se fueron sumando otros. Los últimos videos los hice con mostaza, a cambio de saltar la cuerda”, detalla. La dinámica es siempre la misma: propone un desafío rápido —flexiones, sentadillas, saltos— y quien se anime se lleva un regalo.

Lejos de generar rechazo, sus intervenciones callejeras reciben aplausos. “Todo lo contrario: tengo un video con un tío que vende sanguches y le encantó. Todos los comentarios son positivos. Voy por la calle y me dicen que me siguen en TikTok”, asegura. De hecho, uno de sus clips más vistos supera las cien mil reproducciones: el de un vendedor de medias en la Peatonal que aceptó hacer unas flexiones a cambio de una venta segura.

Embed - #paratii #viral #fyp #contenido #sanjuanargentina

El impulso que generó su cuenta trajo nuevas oportunidades. “Me llamaron de un sindicato para que haga videos. Ahora estoy trabajando con ellos de forma esporádica como parte de prensa”, cuenta. Es él mismo quien filma y edita todo el contenido, mientras continúa estudiando para obtener una capacitación docente: “Siempre quise enseñar. Esto tiene un poco de eso también”.

Aunque sus días se reparten entre las tareas del sindicato, el estudio y la producción de contenido, Olivera asegura que tiene muchas ideas en camino. Una de ellas está pensada para Navidad: “Quería hablar con jugueterías para hacer desafíos con chicos y darles un juguete a cambio, algo chiquito pero lindo”.

Mientras tanto, su presencia en las calles ya genera conversación. “Tengo parientes que vienen de otras provincias y dicen que en San Juan se ve mucha gente haciendo ejercicio. Y sí, capaz es cincuenta y cincuenta, pero cada vez hay más”, reflexiona.

Con su cuerda, su buena onda y su celular, José Olivera convirtió un gesto simple en un movimiento: motivar a los sanjuaninos a entrenar, incluso en la vereda, incluso por un premio mínimo. Y, sobre todo, demostrar que el ejercicio puede ser accesible, divertido y colectivo.

Temas
Seguí leyendo

Pese a la sequía de las lagunas, el Parque Sarmiento de Zonda, se convirtió en un aula a cielo abierto y suma propuestas para el verano

Video: en San Juan, se subió a un tobogán y terminó llevándose una sorpresa poco agradable

Asombro por los gigantes que circularon por las rutas de San Juan: los impresionantes videos

Piden ayuda para una estudiante sanjuanina que está grave

Vista al mar privilegiada y un hogar en La Serena: Campanario, un complejo pet friendly y con mucha historia

Abrió la temporada de dengue en San Juan: no hay alerta, pero sí pedido de precauciones

Conocé, una por una, a las candidatas a Criollita Veinticinqueña

Listado: Educación informó las fechas clave del final de clases en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
asombro por los gigantes que circularon por las rutas de san juan: los impresionantes videos
¡Qué pedazo de nave, "mostro"!

Asombro por los gigantes que circularon por las rutas de San Juan: los impresionantes videos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Momento de tensión en la Terminal de Ómnibus de San Juan por un conductor que se enojó en la playa de estacionamiento.
Video

Inesperado: gritos y enojo en la Terminal de San Juan por un cono del estacionamiento

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga
Barrio La Estación

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga

ANSES sigue cumpliendo con distintas prestaciones de manera mensual.
Ayuda al bolsillo

ANSES deposita un extra de $85.000 por hijo en diciembre: todo lo que hay que saber

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia verdinegra
Perfil

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"

Federico Sturzenegger, la mano más dura de la reforma laboral
Debate

Reforma Laboral: Cómo funcionará el fondo de despidos que reemplazaría a las indemnizaciones

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Abuso contra menores

Juzgan a un viejo estilista de Rawson por las presuntas violaciones contra un niño que iba a adoptar

Por Redacción Tiempo de San Juan
Acuchillaron al dirigente de la Liga de Futsal de Sarmiento y le robaron $1.500.000
Ataque de motochorros

Acuchillaron al dirigente de la Liga de Futsal de Sarmiento y le robaron $1.500.000

Tormentas de madrugada en San Juan, viernes despejado y caluroso
Clima

Tormentas de madrugada en San Juan, viernes despejado y caluroso

El personal trainer sanjuanino que revolucionó TikTok con desafíos callejeros y premios: la historia de El Couch Viral
Personaje

El personal trainer sanjuanino que revolucionó TikTok con desafíos callejeros y premios: la historia de "El Couch Viral"

Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?