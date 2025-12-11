jueves 11 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo en Chile

Vista al mar privilegiada y un hogar en La Serena: Campanario, un complejo pet friendly y con mucha historia

Ubicado en el corazón de La Serena, Campanario es un complejo de hotel y cabañas que ofrece una experiencia única para vos y tus mascotas. Con 30 años de experiencia se ha convertido en un clásico de la región, ofreciendo comodidad, tranquilidad y una estadía frente al mar. Enviados especiales: Florencia García, Natalia Caballero y Gabriel Iturrieta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Edit-1902
Edit-1905
Edit-1904

A pasos del océano y en pleno corazón de la movida de La Serena, Campanario es uno de esos hospedajes que parecen haber capturado la esencia de las vacaciones perfectas. Con tres décadas recibiendo turistas, el hotel y sus cabañas se convirtieron en un clásico para quienes buscan comodidad, buena ubicación y ese plus que hace que cada estadía se sienta especial.

Lee además
El estado del dengue en San Juan, las medidas que se toman y qué se pide a las familias.
Mosquito maldito

Abrió la temporada de dengue en San Juan: no hay alerta, pero sí pedido de precauciones
Este fin de semana, con la elección de la Criollita Veinticinqueña y el desfile gaucho, comenzará la 51º edición de la Fiesta del Carrerito.
En fotos

Conocé, una por una, a las candidatas a Criollita Veinticinqueña

Ubicado frente al mar y rodeado de restaurantes, bares y las principales actividades de verano, Campanario ofrece una experiencia donde todo queda al alcance de la mano. No se trata solo de un hotel: es un punto estratégico para disfrutar de La Serena sin perder tiempo en traslados y con la mejor vista como escenario cotidiano.

Edit-1905

Habitaciones con vista privilegiada

El hotel cuenta con tres tipos de habitaciones, casi todas orientadas hacia el mar. Cambian las ubicaciones dentro del complejo, pero en todas se mantiene el mismo estándar de calidad: amoblamiento funcional, diseño cálido y todas las comodidades necesarias para que el descanso sea absoluto.

Edit-1903

Cabañas para sentirse como en casa

Para quienes prefieren más espacio, privacidad o la posibilidad de cocinar, Campanario ofrece cabañas para dos o cuatro personas. Son amplias, cómodas, pet friendly y cuentan con un pequeño fondo donde, a pedido, se puede sumar un parrillero perfecto para un asado en familia o entre amigos.

El desayuno también se adapta a esta modalidad: mientras en el hotel se sirve en el restaurante, a las cabañas llega directamente el personal, en el horario acordado previamente con el huésped. Un detalle que marca la diferencia.

Edit-1906

Un rincón verde para desconectar

Si simplemente dan ganas de cambiar de ambiente, el complejo tiene una piscina rodeada de reposeras y mesitas, ideal para tomar mates, leer o descansar. Este espacio verde es compartido tanto por los huéspedes del hotel como de las cabañas.

Con 30 años de historia, Campanario sigue siendo un punto de encuentro, descanso y tradición para quienes eligen La Serena como destino. Un lugar donde el mar está siempre cerca y las vacaciones se viven a otro ritmo.

Edit-1907

Cómo reservar: para reservar tu lugar en Hotel y Cabañas Campanario podés hacerlo directamente por la página oficial del complejo. Allí vas a poder hacerlo de manera segura y

obteniendo beneficios y descuentos en tu estadía.

Embed - Vista al mar y un hogar en La Serena: Campanario, un complejo pet friendly y con mucha historia

Temas
Seguí leyendo

Listado: Educación informó las fechas clave del final de clases en San Juan

Los milongueros de San Juan celebraron el Día Nacional del Tango bailando en la peatonal

Sombras, voces y apariciones: el lado oculto de los edificios más conocidos de San Juan

Vestir una familia en La Serena sale menos de $200.000: el detalle

Creció entre terapias y hospitales, pero terminó brillando como primer escolta de la escuela Diego Salinas

Con qué te vas a encontrar en el mall Vivo Coquimbo: 100 tiendas, pet friendly y promos especiales para sanjuaninos

San Juan, entre las 10 mejores ciudades para vivir en Argentina según un informe de la UBA

La Policía reconoció a personal que pasa a situación de retiro y presentó su nueva revista institucional

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
vestir una familia en la serena sale menos de $200.000: el detalle video
Tiempo en Chile

Vestir una familia en La Serena sale menos de $200.000: el detalle

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Momento de tensión en la Terminal de Ómnibus de San Juan por un conductor que se enojó en la playa de estacionamiento.
Video

Inesperado: gritos y enojo en la Terminal de San Juan por un cono del estacionamiento

Liliana Loyola durante su paso por Flagrancia.
Un nuevo capítulo

Condenaron a "La Borges", la mujer de Chimbas que entregó sin querer a su exmarido narco

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino
Recambio

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga
Barrio La Estación

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga

Revuelo de aspirantes para ingresar a una carrera de la UNSJ: denuncian irregularidades en exámenes y el directorio respondió
Educación

Revuelo de aspirantes para ingresar a una carrera de la UNSJ: denuncian irregularidades en exámenes y el directorio respondió

Te Puede Interesar

El estado del dengue en San Juan, las medidas que se toman y qué se pide a las familias.
Mosquito maldito

Abrió la temporada de dengue en San Juan: no hay alerta, pero sí pedido de precauciones

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ministro de Economía de San Juan, Roberto Gutiérrez, en diciembre de 2024 presentando el presupuesto 2025. Ahora se espera que vaya a hacer lo mismo con el proyecto 2026.
Previsión

Presupuesto 2026 de San Juan: gastos por $3,1 billones, regreso de créditos del IPV y aumento de 30,8% a municipios

Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

Por unanimidad, Diputados aprobó la Emergencia Hídrica en San Juan
Decimocuarta sesión

Por unanimidad, Diputados aprobó la Emergencia Hídrica en San Juan

Vista al mar privilegiada y un hogar en La Serena: Campanario, un complejo pet friendly y con mucha historia video
Tiempo en Chile

Vista al mar privilegiada y un hogar en La Serena: Campanario, un complejo pet friendly y con mucha historia