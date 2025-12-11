Vista al mar privilegiada y un hogar en La Serena: Campanario, un complejo pet friendly y con mucha historia

A pasos del océano y en pleno corazón de la movida de La Serena, Campanario es uno de esos hospedajes que parecen haber capturado la esencia de las vacaciones perfectas . Con tres décadas recibiendo turistas, el hotel y sus cabañas se convirtieron en un clásico para quienes buscan comodidad, buena ubicación y ese plus que hace que cada estadía se sienta especial.

Ubicado frente al mar y rodeado de restaurantes, bares y las principales actividades de verano, Campanario ofrece una experiencia donde todo queda al alcance de la mano. No se trata solo de un hotel: es un punto estratégico para disfrutar de La Serena sin perder tiempo en traslados y con la mejor vista como escenario cotidiano.

Habitaciones con vista privilegiada

El hotel cuenta con tres tipos de habitaciones, casi todas orientadas hacia el mar. Cambian las ubicaciones dentro del complejo, pero en todas se mantiene el mismo estándar de calidad: amoblamiento funcional, diseño cálido y todas las comodidades necesarias para que el descanso sea absoluto.

Cabañas para sentirse como en casa

Para quienes prefieren más espacio, privacidad o la posibilidad de cocinar, Campanario ofrece cabañas para dos o cuatro personas. Son amplias, cómodas, pet friendly y cuentan con un pequeño fondo donde, a pedido, se puede sumar un parrillero perfecto para un asado en familia o entre amigos.

El desayuno también se adapta a esta modalidad: mientras en el hotel se sirve en el restaurante, a las cabañas llega directamente el personal, en el horario acordado previamente con el huésped. Un detalle que marca la diferencia.

Un rincón verde para desconectar

Si simplemente dan ganas de cambiar de ambiente, el complejo tiene una piscina rodeada de reposeras y mesitas, ideal para tomar mates, leer o descansar. Este espacio verde es compartido tanto por los huéspedes del hotel como de las cabañas.

Con 30 años de historia, Campanario sigue siendo un punto de encuentro, descanso y tradición para quienes eligen La Serena como destino. Un lugar donde el mar está siempre cerca y las vacaciones se viven a otro ritmo.

Cómo reservar: para reservar tu lugar en Hotel y Cabañas Campanario podés hacerlo directamente por la página oficial del complejo. Allí vas a poder hacerlo de manera segura y

obteniendo beneficios y descuentos en tu estadía.