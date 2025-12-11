jueves 11 de diciembre 2025

Al ritmo del 2x4

Los milongueros de San Juan celebraron el Día Nacional del Tango bailando en la peatonal

En la mañana de este jueves integrantes de la Asociación Civil de Milongueros de San Juan compartieron su arte e invitaron a sumarse a esta pasión argentina

Por Jorge Balmaceda Bucci
Parejas tangueras compartieron su arte en la peatonal de la Ciudad de San Juan

Parejas tangueras compartieron su arte en la peatonal de la Ciudad de San Juan

En el Día Nacional del Tango integrantes de la Asociación Civil Milongueros de San Juan irrumpieron con su talento en la peatonal de la capital provincial. Cuatro parejas se ubicar en calle Rivadavia, casi General Acha, para poner en valor este género que tanto identifica a los argentinos en general, y a los porteños en particular, en todo el mundo.

image

Asimismo, desde dicha institución invitaron a todos los presentes a sumarse para aprender a bailar y vivir esta pasión netamente rioplatense. El único requisito es tener ganas de aprender y compartir esta impronta tanguera.

El origen del Día Nacional del Tango

image

El 11 de diciembre, Argentina celebra el Día Nacional del Tango para homenajear la historia y la importancia cultural de este género musical. La fecha rinde tributo a dos de sus figuras más relevantes, Carlos Gardel y Julio de Caro, quienes nacieron un 11 de diciembre.

La fecha fomenta el reconocimiento internacional de la música y la danza porteña. Según el sitio web oficial de Nación, el tango es considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Esta distinción refleja la trascendencia global del género y resalta su influencia en la identidad argentina. De acuerdo con historiadores y músicos, la fecha elegida busca unir a las generaciones alrededor de un símbolo nacional.

