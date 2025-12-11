Listado: Educación informó las fechas clave del final de clases en San Juan

El Ministerio de Educación difundió las fechas a tener en cuenta durante el fin de clases del ciclo lectivo 2025.

Teniendo en cuenta la cercanía del fin de año, el Ministerio de Educación de la provincia comunicó las fechas previstas para lo que resta de diciembre, según el Calendario Escolar 2025, incluyendo cierres de ciclo lectivo, inscripciones a exámenes y actividades administrativas finales en cada nivel. Cada una de ellas, teniendo en cuenta los distintos niveles y modalidades, de gestión estatal y privada, como también inscripciones a exámenes y actividades administrativas finales.

12/12: Finalización del Ciclo Lectivo 2025.

15 al 17/12: Inscripciones para el Ciclo Lectivo 2026.

18/12: Primera reunión de padres de inscriptos 2026.

18 y 19/12: Presentación de turnos de Licencia Anual Reglamentaria (Directivos y Porteros/Secretarios).

19 al 26/12: Actividades institucionales de cierre, autoevaluación y proyección 2025/2026.

26/12: Notificación de Conceptos Profesionales.

29/12: Cierre de Documentación Institucional.

30/12: Inicio de Licencia Anual Reglamentaria.

* EDUCACIÓN PRIMARIA

12/12: Finalización del Ciclo Lectivo 2025.

12 al 17/12: Instancia de recuperación diciembre.

17 al 19/12: Presentación de turnos de Licencia Anual Reglamentaria (Directivos, Porteros y Secretarios).

17 al 19/12: Actos de Finalización del Ciclo Lectivo 2025.

19, 22 y 23/12: Inscripción para el Ciclo Lectivo 2026.

26 y 29/12: Notificación de conceptos y cierre de documentación.

30/12: Inicio de Licencia Anual Reglamentaria.

* EDUCACIÓN SECUNDARIA ORIENTADA y ARTÍSTICA

Hasta el 15/12: Instancia de Recuperación Extraordinaria.

16 y 18/12: Evaluación de espacios curriculares pendientes.

16 al 19/12: Presentación de turnos de Licencia Anual Reglamentaria (Directivos, Secretarios y Maestranza).

16 y 17/12: Inscripción a evaluación de Espacios Pendientes (Instancia Febrero 2026).

19/12: Finalización del Ciclo Lectivo 2025.

22 al 26/12: Matriculación a 1° año 2026.

26 y 29/12: Exhibición del cronograma de exámenes febrero 2026.

30/12: Inicio de Licencia Anual Reglamentaria.

* EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA, AGROTÉCNICA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN LABORAL

Hasta el 15/12: Período extraordinario de fortalecimiento y evaluación.

16 al 18/12: Evaluaciones ante Comisión (espacios pendientes, equivalencias, FinEsTec, UPT).

16 al 19/12: Presentación de turnos de Licencia Anual Reglamentaria.

19/12: Finalización del Ciclo Lectivo 2025.

22 al 26/12: Matriculación a 1° año 2026.

26 y 29/12: Exhibición del cronograma de exámenes (Instancia Febrero 2026). Cierre de documentación.

30/12: Inicio de Licencia Anual Reglamentaria.

* EDUCACIÓN SUPERIOR

Hasta el 19/12: Pre-inscripción de estudiantes para ingreso 2026.

09 al 15/12: Consultas e inscripciones 2° llamado diciembre.

16 al 22/12: Exámenes ordinarios (2° llamado).

16 al 22/12: Presentación de turnos de Licencia Anual Reglamentaria.

22 al 29/12: Cierre de documentación institucional.

30/12: Inicio de Licencia Anual Reglamentaria.

* EDUCACIÓN ESPECIAL

12/12: Finalización del Ciclo Lectivo 2025.

15 al 17/12: Inscripciones Ciclo Lectivo 2026.

18/12: Primera reunión de padres de inscriptos 2026.

19 al 26/12: Actividades de cierre institucional y proyección 2025/2026.

18 y 19/12: Presentación de turnos de Licencia Anual Reglamentaria.

26/12: Notificación de Conceptos.

29/12: Cierre de documentación.

30/12: Inicio de Licencia Anual Reglamentaria.

* GABINETES TÉCNICOS INTERDISCIPLINARIOS

26 y 29/12: Entrega de Conceptos Profesionales.

30/12: Inicio de Licencia Anual Reglamentaria.

* EDUCACIÓN NO FORMAL

Hasta el 18/12: Mesas de Exámenes Finales.

19/12: Finalización del Ciclo Lectivo 2025.

26 y 29/12: Actividades institucionales de evaluación y proyección 2026.

30/12: Inicio de Licencia Anual Reglamentaria.