Tormentas esta noche, viernes despejado

San Juan sigue con probabilidad de tormentas aisladas para la noche de este jueves, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

image El organismo señaló que hay un 40% de chance de lluvias en distintas zonas de la provincia, al igual que ocurrió ayer miércoles. Las precipitaciones serán dispersas y pasajeras.

Para el viernes, la situación mejora: no hay alertas por tormentas y el cielo estará despejado. La temperatura mínima rondará los 20°, mientras que la máxima trepará hasta los 35°, marcando un día caluroso.

