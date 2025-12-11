Asombro por los gigantes que circularon por las rutas de San Juan: los impresionantes videos

Durante la mañana de este jueves, un convoy de transporte de carga sobredimensionada generó sorpresa entre los automovilistas que transitaban las rutas de San Juan . Se trató de enormes equipos mineros que ingresaron a la provincia escoltados por personal de la Gendarmería Nacional y de Vialidad Nacional, que difundieron fotos y videos del operativo.

Según los informes oficiales emitidos por la delegación sanjuanina de Vialidad Nacional, el despliegue comenzó cerca de las 6 de la mañana, cuando patrullas motorizadas se dirigieron a la zona de Marayes, en el límite con La Rioja, para aguardar la llegada del transporte autorizado.

Videos: Vialidad Nacional pic.twitter.com/dNwe7SZuGB — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 11, 2025

El convoy avanzó por Ruta Nacional 141 con destino al Parque Tecnoindustrial Albardón, en Ruta 40. A lo largo de todo el trayecto se realizaron controles y cortes temporales de tránsito, coordinados entre la Gendarmería, la División Pesos y Dimensiones de Vialidad Nacional y la Policía de San Juan, con el fin de garantizar la seguridad vial debido al gran porte de las máquinas trasladadas.

A las 8:30, los equipos ingresaron a la Zona de Responsabilidad del Escuadrón 66 “San Juan” y continuaron su desplazamiento escoltados. Más tarde, alrededor de las 10:30, el operativo llegó al paraje Vallecito, donde se efectuó un corte total en el km 202 de RN 141, un tramo considerado crítico por ser sinuoso y no contar con banquinas.

La Gendarmería informó que la Fiscalía Federal de San Juan fue notificada del avance del convoy, en cumplimiento de los protocolos. El operativo involucró a personal de las empresas transportistas San Lorenzo y Terra Log, además de efectivos del Escuadrón 66, que también registraron el procedimiento con material fotográfico y fílmico.