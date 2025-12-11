jueves 11 de diciembre 2025

¡Qué pedazo de nave, "mostro"!

Asombro por los gigantes que circularon por las rutas de San Juan: los impresionantes videos

El jueves por la mañana, un convoy que transportaba enormes equipos avanzó desde Marayes hasta Albardón escoltado por Gendarmería y Vialidad Nacional, generando sorpresa entre los automovilistas. El operativo incluyó cortes de tránsito y amplios controles de seguridad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Durante la mañana de este jueves, un convoy de transporte de carga sobredimensionada generó sorpresa entre los automovilistas que transitaban las rutas de San Juan. Se trató de enormes equipos mineros que ingresaron a la provincia escoltados por personal de la Gendarmería Nacional y de Vialidad Nacional, que difundieron fotos y videos del operativo.

Según los informes oficiales emitidos por la delegación sanjuanina de Vialidad Nacional, el despliegue comenzó cerca de las 6 de la mañana, cuando patrullas motorizadas se dirigieron a la zona de Marayes, en el límite con La Rioja, para aguardar la llegada del transporte autorizado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1999174576845234570&partner=&hide_thread=false

El convoy avanzó por Ruta Nacional 141 con destino al Parque Tecnoindustrial Albardón, en Ruta 40. A lo largo de todo el trayecto se realizaron controles y cortes temporales de tránsito, coordinados entre la Gendarmería, la División Pesos y Dimensiones de Vialidad Nacional y la Policía de San Juan, con el fin de garantizar la seguridad vial debido al gran porte de las máquinas trasladadas.

A las 8:30, los equipos ingresaron a la Zona de Responsabilidad del Escuadrón 66 “San Juan” y continuaron su desplazamiento escoltados. Más tarde, alrededor de las 10:30, el operativo llegó al paraje Vallecito, donde se efectuó un corte total en el km 202 de RN 141, un tramo considerado crítico por ser sinuoso y no contar con banquinas.

La Gendarmería informó que la Fiscalía Federal de San Juan fue notificada del avance del convoy, en cumplimiento de los protocolos. El operativo involucró a personal de las empresas transportistas San Lorenzo y Terra Log, además de efectivos del Escuadrón 66, que también registraron el procedimiento con material fotográfico y fílmico.

