jueves 11 de diciembre 2025

En las redes

Video: en San Juan, se subió a un tobogán y terminó llevándose una sorpresa poco agradable

La grabación, difundida en TikTok, mostró cómo una joven terminó completamente empapada al deslizarse por un tobogán que había quedado lleno de agua tras las lluvias. El video rápidamente se volvió viral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Durante los últimos días, un video grabado en una plaza sanjuanina se volvió viral luego de que la usuaria de TikTok @bbyponja compartiera una insólita situación. Una joven se subió a un tobogán de tubo sin saber que, por dentro, la reciente lluvia había dejado una buena cantidad de agua acumulada.

En las imágenes se ve cómo la chica inicia el descenso con total normalidad, pero al salir por la boca del tobogán aparece completamente empapada. La escena, inesperada y graciosa, rápidamente generó repercusión en la plataforma.

El clip superó los 6 mil “me gusta” y acumuló cientos de comentarios. Entre ellos, varios usuarios aportaron humor. “Para los que preguntan, ella es la encargada de limpiar los juegos de los parques y plazas. No fue un accidente. Siguiente pregunta”, escribió uno. Otro agregó: “Estaba en una plaza y terminó en un parque acuático”, celebrando la ocurrencia.

El video sigue circulando y sumando reacciones, mientras muchos usuarios comparten experiencias similares luego de las lluvias en distintos espacios públicos.

