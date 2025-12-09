Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por "celos"

Un enfrentamiento entre dos jóvenes se registró durante la noche del último lunes en inmediaciones de la esquina de Calle 5 y Rivadavia, en el límite entre Rawson y Pocito. El incidente quedó registrado en un video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales.
De acuerdo a los primeros datos recabados, el conflicto habría comenzado con una pelea entre dos personas. Versiones aportadas por testigos indicaron que el origen del enfrentamiento estaría vinculado a un presunto conflicto personal relacionado con una solicitud de amistad enviada a la pareja de uno de los involucrados, aunque esa versión no fue confirmada oficialmente.
Vecinos de la zona manifestaron que, con el correr de los minutos, se sumaron más personas al enfrentamiento, lo que derivó en un escenario de mayor tensión en el lugar. Ante esta situación, se dio aviso a la Policía.
Efectivos policiales arribaron al sector para intervenir y tratar de disolver el enfrentamiento. Según indicaron testigos, también se habrían producido forcejeos entre los uniformados y algunos de los participantes.
Hasta el momento, no se informó de manera oficial la existencia de personas detenidas o heridas.