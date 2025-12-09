martes 9 de diciembre 2025

Imágenes sensibles

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por "celos"

El hecho se registró durante la noche del lunes en inmediaciones de la esquina de Calle 5 y Rivadavia. Dos jóvenes protagonizaron una pelea que, según testigos, se amplió con la participación de más personas y derivó en la intervención de efectivos policiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un enfrentamiento entre dos jóvenes se registró durante la noche del último lunes en inmediaciones de la esquina de Calle 5 y Rivadavia, en el límite entre Rawson y Pocito. El incidente quedó registrado en un video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales.

el temporal llego a la cordillera: mira el video de la nieve en veladero
Cubierto de blanco

El temporal llegó a la cordillera: mirá el video de la nieve en Veladero
El video de un extraño rostro en el interior de un auto, captado en un microhospital mendocino, se hizo viral y generó debate en las redes.
Creer o reventar

Misterioso video en un microhospital: el rostro de un fantasma en un auto desconcertó a todos

De acuerdo a los primeros datos recabados, el conflicto habría comenzado con una pelea entre dos personas. Versiones aportadas por testigos indicaron que el origen del enfrentamiento estaría vinculado a un presunto conflicto personal relacionado con una solicitud de amistad enviada a la pareja de uno de los involucrados, aunque esa versión no fue confirmada oficialmente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1998464183424123264&partner=&hide_thread=false

Vecinos de la zona manifestaron que, con el correr de los minutos, se sumaron más personas al enfrentamiento, lo que derivó en un escenario de mayor tensión en el lugar. Ante esta situación, se dio aviso a la Policía.

Efectivos policiales arribaron al sector para intervenir y tratar de disolver el enfrentamiento. Según indicaron testigos, también se habrían producido forcejeos entre los uniformados y algunos de los participantes.

Hasta el momento, no se informó de manera oficial la existencia de personas detenidas o heridas.

