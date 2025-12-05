viernes 5 de diciembre 2025

En las redes

Trabajó de noche en el cementerio de Angaco y contó su experiencia en un video

Un sereno grabó un video durante su turno nocturno en el cementerio de dicho departamento. Su relato, simple y espontáneo, generó cientos de reacciones y mensajes de apoyo en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un trabajador de Angaco se volvió viral en las últimas horas luego de compartir un video en el que muestra cómo es cumplir funciones durante la noche en el cementerio de dicho departamento. La grabación, filmada mientras realizaba su recorrido por el predio, acumuló cientos de “me gusta” y comentarios cargados de reconocimiento.

En el registro, el empleado identificado como Horacio apareció caminando por los pasillos del cementerio totalmente a oscuras. Con voz calma, explicó cómo transcurrió su turno: “Me tocó trabajar de noche acá en el departamento de Angaco, en el cementerio. Estuve haciendo el recorrido cada 10-15 minutos para poder cuidar a nuestros vecinos que están descansando en paz, que no les haga nadie daño”.

A lo largo del video, destacó la tranquilidad del lugar: “Gracias a Dios, todo tranquilo. Estoy dando vueltas por todos lados y no se ve nada, no vienen los dañinos”. Y con un toque de humor, agrega: “Y si viene algún dañino… bueno, ¿a qué lo voy a esperar?”.

La publicación despertó un fuerte acompañamiento de los usuarios, que dejaron mensajes como “Qué grande Horacio, siempre atento con los vecinos” y “Felicitaciones al señor sereno, que Dios lo bendiga y lo proteja”.

El video

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1997056893182005385&partner=&hide_thread=false

